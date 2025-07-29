В Волгограде проверили на прочность 90% теплосетей





Волгоградские коммунальщики продолжают активно готовиться к предстоящему отопительному сезону. Гидравлические испытания прошли уже на 765 километрах тепловых сетей, что позволило выявить слабые места и предотвратить аварии.

– С начала апреля, в ходе подготовки к отопительному сезону, с помощью гидравлических испытаний было выявлено 1500 «узких мест» на теплосетях. На данный момент большая часть – около 1300 повреждений – уже устранена, а работы на остальных объектам продолжаются, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессий».

Напомним, что гидравлические испытания проводятся путем временной остановки котельных и подачи остывшего теплоносителя под высоким давлением в систему. Это позволяет выявить изношенные участки, где возникают течи.

В августе гидравлические испытания продолжаются по всему городу. Ознакомиться с графиком плановых отключений горячей воды по конкретным адресам можно на сайте ресурсоснабжающей организации в разделе «График отключения горячей воды в жилых домах».

Фото: из архива V102.RU