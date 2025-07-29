Спорт

Гендиректор СК «Ротор» Андрей Кривов пригласил волгоградцев открыть новый сезон

Спорт 29.07.2025 16:40
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29.07.2025 16:40


Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов через клубную пресс-службу пригласил всех болельщиков сине-голубых на первый домашний матч «Ротора» в сезоне 2025/2026. Игра с красноярским «Енисеем» состоится 4 августа и начнется в 20-00 ч. на «Волгоград Арене».  

- Август у нас очень насыщен домашними играми, причем у всех команд нашего клуба: у «Ротора», «Ротора-2», «Ротора-М» — 11 домашних игр за месяц. Первый домашний матч сезона основная команда проведет с красноярским «Енисеем». Нас ждёт напряжённая игра. Мы хотим и приложим все силы, чтобы добиться положительного результата при большом количестве наших болельщиков.  Приглашаю всех на «‎Волгоград Арену» — на первый домашний матч сезона. Будет классный матчдей перед игрой, ждите полный список предматчевых активностей в наших социальных сетях. Футбол после летней паузы возвращается на родной стадион, всем добро пожаловать. Ждём вашей поддержки, хотим вашей поддержки. Многие футболисты впервые выйдут на поле при таком количестве зрителей на трибунах, поддерживающих родную команду. Сине-голубые, давайте встретим новый сезон вместе! - призвал прийти на стадион и поддержать «Ротор» в ближайших домашних матчах генеральный директор клуба.

Перед началом этой встречи зрителей ожидает яркая предматчевая программа. Билеты на игру «Ротора» и «Енисея» в рамках третьего тура Первой лиги можно приобрести на сайте kassir.ru.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» опубликовало большое эксклюзивное видеоинтервью с Андреем Кривовым. Смотрите его на нашем сайте, а также читайте текстовую версию. 

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