В Волгограде загорелась «ГАЗель» кинологов

Микроавтобусов кинологической службы загорелся сегодня, 29 июля, в Советском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось у 7-ой больницы.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что по факту инцидента с автомобилем кинологов проводится проверка. На данный момент известно, что «ГАЗель», предназначенная для перевозки служебных собак, загорелась во время движения.

- В результате инцидента служебные животные не пострадали. Возгорание было ликвидировано сотрудником – водителем с применением штатного огнетушителя до прибытия расчетов МЧС, - уточнили в Главке.

В ведомстве отметили, что автомобиль был технически исправен и перед выходом проходил предрейсовый технический контроль.

Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате короткого замыкания электропроводки.

Фото: Волгоград / t.me