Пуля по касательной ранила 4-летнего ребенка в висок под Волгоградом





В райцентре Руднянского района Волгоградской области 4-летний ребенок получил касательное пулевое ранение в висок. Как сообщает ИА «Высота 102», выстрел произвел из пневматического оружия его 7-летний двоюродный брат.

По информации полицейских, пострадавший ребенок приехал в Рудню вместе со своей матерью в гости к родственникам. Правоохранители также уточняют, что пневматическое ружье мальчик взял у своего дедушки.

По данному факту сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям родителей и их законных представителей.

Полицейские напоминают, что именно взрослые ответственны за жизнь и здоровье детей, а также за создание безопасных условий жизнедеятельности несовершеннолетних в летний период.

Фото: shedevrum.ai