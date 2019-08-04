Напомним, что 16-летняя Светлана 31 июля примерно в 18:00 ушла из дома в хуторе Раздоры и не вернулась. О пропаже девочки, которая является инвалидом с детства, в правоохранительные органы сообщила ее опекун. Женщина рассказала, что в этот день девочка вышла из дома, направившись в помещение, находящееся на территории ее домовладения, и больше ее никто не видел. По факту безвестного исчезновения ребенка СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело. В поисках девочки было задействованного более 350 полицейских, а также казаки, волонтеры, сотрудники Росгвардии, кинологи с собаками. Привлекались и квадрокоптеры МЧС.

На видео: следователи-криминалисты Кирилл Дивов (в лодке) и Дмитрий Янев (в воде)

На данный момент известно, что детский плач у озера услышал местный житель, который возвращался с рыбалки. Он прибежал в оперативный штаб, координирующий поиски девочки, и рассказал о том, что слышал. На место выдвинулись сотрудники полиции. Девочка откликнулась на свое имя, но на берег не вышла. Чтобы ее найти, сотруднику полиции пришлось переплыть озеро, и вывести ребенка из леса. На берегу озера нашли лодку, после чего доставили ребенка в оперативный штаб. Девочку нашли в 800 метрах от ее места жительства, она была испугана и истощена.