На трассе под Волгоградом вспыхнул прицеп фуры





Сегодня, 29 июля, в Дубовском районе Волгоградской области произошло возгорание фуры. Как сообщили V102.RU в пресс-службе МЧС по региону, инцидент произошел на 591-м километре трассы Р-228.





Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 09:23. Возгорание произошло в момент движение тягача. Огонь распространился в прицепе грузового автомобиля на площади 39 квадратных метров.

- Пожарные подразделения ПЧ-69 Горный Балыклей ликвидировали горение в 09:51. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me