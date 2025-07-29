ЦИАН: однушка из Волгограда попала в топ самого дорогого жилья





Квартира в Дзержинском районе Волгограда попала в топ-10 самых дорогих в ЮФО. Как рассказали эксперты ЦИАН, самой дорогостоящей однушкой в регионе стала квартира, расположенная на 7 этаже дома по улице Землячки за 15 миллионов рублей. Данное жилье заняло 8-е место в рейтинге.





Лидер рейтинга в ЮФО стала квартира в Сочи за 95 миллионов рублей площадью 45 квадратных метров на первом этаже дизайнерского апарт-комплекса.

Второе и третье место заняли квартиры из Краснодарского края – города Геленджика и Анапы. Однушки из этих городов продаются за 42,70 млн и 38 млн рублей.