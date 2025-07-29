На озере под Волгоградом зацвели орехоносные лотосы





На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» начался сезон цветения лотоса орехоносного. Как сообщили в облкомприроды, цветение продолжится до середины сентября, а пик придется на середину августа.

Напомним, лотос орехоносный является охраняемым видом растений, он занесен в Красную книгу Российской Федерации. За уничтожение растения или его местообитания нарушителям грозит административный штраф. Срывать лотосы не стоит еще и потому, объясняют специалисты, что цветок после этого не проживет и нескольких минут и завянет.

Полюбоваться на «короля водных цветов» ежедневно приезжают десятки, а в выходные дни – сотни посетителей из Волгоградской области и других регионов. Для туристов и местных жителей также доступна экскурсия, которая познакомит с древнейшими мифами об этом растении и с уникальными особенностями лотоса.

Фото: архив V102.RU