Общество

Андрей Бочаров собрал оперштаб по обеспечению безопасности в регионе

Общество 29.07.2025 15:19
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29.07.2025 15:19


Сегодня, 29 июля, в Волгоградской области губернатор провел заседание оперативного штаба по обеспечению комплексной безопасности в регионе. Как сообщили V102.RU в обладмине, руководители силовых и надзорных ведомств, органов исполнительной власти, предприятий и организаций рассмотрели вопросы по защите объектов жизнеобеспечения, транспортной и энергетической инфраструктуры.

- Обращаю ваше внимание, что все ведомства, структуры, предприятия, организации и их должностные лица, все руководители органов власти, органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных структур, действуя в соответствии с режимом повышенной готовности, соответствующими должностными инструкциями, рекомендациями профильных федеральных Министерств и областного оперативного штаба, обязаны проявлять проактивный подход в решении задач комплексной безопасности — грамотно оценивать возможные риски по всем подведомственным объектам и направлениям и заблаговременно, в том числе профилактически, реагировать на вызовы, — сказал Андрей Бочаров. — Обращаю ваше внимание на непрекращающиеся преступные действия преступного киевского режима, направленные на нанесение ущерба жизни и здоровью мирных жителей, инженерным сооружениям, инфраструктуре жизнеобеспечения. Попытки противника дестабилизировать ситуацию встречают заблаговременное, подготовленное, организованное противодействие, а также оперативное реагирование на быстро меняющуюся ситуацию.

Глава региона обратил внимание на то, что действия преступного киевского режима прежде всего нацелены на объекты жизнеобеспечения, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

- По каждому из таких объектов должны быть в обязательном порядке реализованы все указанные в соответствующих планах и паспортах безопасности меры, — обратился к присутствующим губернатор. — От всех руководителей предприятий и организаций, органов власти, задействованных в обеспечении комплексной безопасности жителей, объектов жизнеобеспечения, транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области, требуются постоянное внимание и оперативное принятие мер, направленных на профилактику, а в случае необходимости — ликвидацию последствий; работа на опережение.

Андрей Бочаров напомнил и о персональной ответственности за несвоевременное и неполное принятие мер по защите критически важных объектов от внешнего воздействия в период действия режима повышенной готовности.

Напомним, что в Волгоградской области действует режим повышенной готовности, который был введен Указом Президента Российской Федерации №757 от 19 октября 2022 года. В этот период приоритетное внимание всех органов власти и структур управления направлено на всестороннее содействие в решении задач специальной военной операции, обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, обеспечения стабильной социально-экономической ситуации и реализации проектов развития. В дополнение к основным мерам разработан, введен и действует целый ряд дополнительных — по защите систем жизнеобеспечения, объектов критически важной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Межведомственную координацию проводимой работы, согласно Указу Президента Российской Федерации, осуществляет региональный оперативный штаб.

Фото: администрации Волгоградской области

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