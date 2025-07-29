



Ученые музея-заповедника «Старая Сарепта» вернулись из экспедиции в Астраханской области. Как рассказали в пресс-службе музея, ученым при раскопках удалось обнаружить останки древних животных, обитавших в Нижнем Поволжье 130 тысяч лет назад.

Экспедиция проходила с 14 по 18 июля и охватила сразу несколько сел, на месте которых находились отложения сингильско–хазарского териокомплекса. Работы проводились на правобережье Волги в районе сел Черный Яр, Соленое Займище, Никольское и Копановка Астраханской области.





В результате поисков учеными были обнаружены кости первобытного бизона, мамонта, эласмотерия, дикой лошади и других представителей древней фауны.

– К особо интересным находкам относятся фрагмент кости пещерного льва, благородного оленя и рог большерогого оленя. На стоянке древнего человека Займище-1, датируемой эпохой среднего палеолита, была также собрана представительная коллекция фрагментов костей ископаемой фауны со следами обработки, – поделились в музее-заповеднике.

После камеральной обработки все находки будут обследованы и пополнят коллекцию доказательств обитания людей на Нижней Волге в эпоху среднего каменного века.

Фото: музей-заповедник «Старая Сарепта»