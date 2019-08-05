



Жильцы многоквартирного дома по улице Хиросимы в Центральном районе Волгограда выиграли коллективный иск, поданный в отношении регионального мусорного оператора и управляющей компании, которые, как считают люди, этой зимой нарушили их право на комфортное и безопасное проживание. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда. Интересы жильцов дома в этом гражданском деле представляло РОО «Волгоградский Союз потребителей». Эта организация, действующая в интересах 52 жителей дома, требовала с ответчиков 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда каждому жильцу, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителей.

Все дело в том, что на прилегающей к многоквартирному дому территории, на месте размещения контейнеров для бытовых отходов в январе текущего года сложилась антисанитарная ситуация из-за несвоевременного вывоза мусора по вине регоператора и управляющей компании.

Представитель ООО «Управляющая компания Центрального района» подтвердил в суде, что антисанитарная ситуация сложилась по причине того, что ООО «Управление отходами – Волгоград», с которой УК заключила договор по вывозу мусора, не исполняла свои обязанности, в результате чего были переполнены мусоропроводы и помещения для мусора. Жители многоквартирного дома были вынуждены складывать мусор на площадке для крупногабаритных отходов. В дальнейшем жителям был произведен перерасчет коммунальной платы за вывоз мусора за указанный период, т.е за январь 2019 года. От ООО «Управление отходами – Волгоград» в суд никто не пришел, хотя о слушании дела региональный мусорный оператор был извещен.

Рассмотрев все материалы дела, суд коллективный иск жильцов удовлетворил частично. Примечательно, что всю ответственность за мусорный коллапс в январе суд возложил на УК, так как, согласно действующему жилищному законодательству, именно управляющая компания несет ответственность за содержание и эксплуатацию многоквартирного дома, и обязано обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан в данном в многоквартирном доме. ООО «УК Центрального района», считает суд, должно было обеспечить своевременный вывоз мусора и обеспечить чистоту придомовой территории. Что же касается ненадлежащего исполнения региональным оператором договора на вывоз мусора, то, как посчитал суд, это является предметом иного спора - между ООО «Управляющая компания Центрального района» и ООО «Управление отходами – Волгоград».

В итоге ООО «Управляющая компания Центрального района» обязали выплатить каждому жильцу компенсацию морального вреда в размере 100 рублей и штраф в размере 25 рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В иске также были заявлены требования к администрации Волгограда, но суд их отклонил, посчитав, что данный ответчик к указанному спору отношения не имеет.

Напомним, что ООО «Управление отходами-Волгоград» получило статус регоператора в сфере обращения с ТКО 6 августа 2018 года. На подготовку работы в регионе у компании было 5 месяцев. Однако начало 2019 года ознаменовалось мусорным коллапсом. Регоператор признал просчеты с логистикой и недостаточным количеством закупленного оборудования. В отношении регоператора госжилинспекцией было составлено 135 протоколов об административном правонарушении на 1 миллион 350 тысяч рублей штрафных санкций.