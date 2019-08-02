Происшествия

В ДТП с автобусом на Ставрополье 11 жителей Волгоградской области пострадали, один погиб

Происшествия 02.08.2019 14:18
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02.08.2019 14:18


В крупном ДТП в Ставропольском крае, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус с грузовиком, погиб один житель Волгоградской области и 11 пострадали, в их числе 4 ребенка. Такие предварительные данные, как сообщает ИА "Высота 102", поступают в экстренные службы Волгоградской области из Ставрополя. Известно, что один погибший - житель Волжского. Всего в этом страшном ДТП погибло 5 человек и 19 были госпитализированы, из них пятеро - в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших - двое граждан Великобритании.
Напомним, что грузовой автомобиль и рейсовый автобус этой ночью столкнулись в Апанасенковском районе. По предварительным данным, ДТП произошло около 2:30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь". Всего в момент ДТП в автобусе находилось 26 человек – 2 водителя (один сменный) и 24 пассажира. 59-летний водитель, управлявший в момент ДТП пассажирским транспортом, погиб.
Его за полчаса до трагедии останавливали сотрудники ДПС на стационарном посту в рамках операции "Сон за рулем". Выяснилось, что водители сменили друг друга за час до трагедии, поэтому усталость или сон водителя автобуса, как причина автоаварии, не подтверждается. Установлено, что автобус, который совершал рейс, принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в Ставропольском крае.
Из искореженного автобуса была изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобусы попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся. Сейчас все версии проверяются.
Сегодня губернатор Волгоградской области  поставил задачу оказать необходимую помощь пострадавшим жителям региона и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области для уточнения количества, состояния пострадавших и принятия решения о возможной перегоспитализации. 

Список пострадавших в ДТП жителей Волгоградской области:
- Бохарева Полина Владимировна 2005 г.р.;
- Милешникова Ромелла Родиковна 1962 г.р.;
- Малышкина Валентина Александровна 1989 г.р.;
- Апресян Елена Еноковна 1980 г.р.;
- Погосян Арман 2015 г.р.;
- Погосян Армен 2010 г.р.;
- Нешатый Андрей Вячеславович 1975 г.р.;
- Синкина Мария Сергеевна 2003 г.р.
- Топчеева Марина Сергеевна 1978 г.р. (в реанимации);
- Малышнина Галина 1978 г.р.;
- Летягин Александр Сергеевич 1979 г.р. (в реанимации).
Все доставлены в Апанасенковская ЦРБ с. Дивное. 
Погиб: Самощенко Алексей Станиславович 1948 г.р.  (житель г.Волжского ул.Мира)

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