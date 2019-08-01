Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от кондитерской фабрики





Один из акционеров волгоградского «Конфила», Галина Юсова подала в арбитражный суд Волгоградской области иск о возмещении ущерба в размере более 121 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Напомним, в 2017 году была отстранена директор закрытого акционерного общества работников НП «Конфил» Ольга Цубенко. Гендиректором предприятия стал Геннадий Татаренко. По данным из открытых источников, в 2017 году прибыль предприятия уменьшилась с 79 миллионов рублей до 17, за 2018 год убыток составил 121 миллион рублей.



