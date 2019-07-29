Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде жильцы аварийного дома чуть не погибли под грудами обломков потолка

Аналитика 29.07.2019 20:15
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29.07.2019 20:15



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: рухнувший потолок , возвращение раков, сложности реставрации дома с башней, зажигательный юбилей Волжского и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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