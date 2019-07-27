Партию власти в территориальных группах представляют 60 кандидатов. От "пенсионеров" баллотируются 33 кандидата-списочника.

Напомним, выборы депутатов Волгоградской областной думы состоятся в единый день голосования 8 сентября. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, столько же — в одномандатных округах.

Всего на выборы в регпарламент своих кандидатов выставили шесть партий. Регистрацию уже прошли выдвиженцы по спискам КПРФ, "СР" и ЛДПР. Последними документы на регистрацию сдали представители "Коммунистов России". Вопрос об их дальнейшем участии в кампании избирком решит до 2 августа.