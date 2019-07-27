На въезде в Волжском установили 8-метровый поклонный крест с мозаикой





На участке мостового перехода Волжской ГЭС, где находится поворот на шлюзы, освятили поклонный крест. Молебен провел епископ Калачевский и Палласовский Иоанн в сослужении духовенства Волжского благочиния. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Помощь в изготовлении и установке символа православной веры на въезде в город оказали предприниматели.

Высота креста составляет порядка восьми метров (с постаментом). Поклонный крест украшен мозаикой и является уникальным, единственным в России.

Напомним, сегодня и завтра в Волжском пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные 65-летию города. Волжане увидят выступления звезд российской эстрады - Ларисы Долиной и Димы Билана, также в программе - грандиозный фейерверк.

Фото Елены Дунюшкиной.