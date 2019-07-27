На въезде в Волжском установили 8-метровый поклонный крест с мозаикой

Общество 27.07.2019 10:51
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27.07.2019 10:51
На участке мостового перехода Волжской ГЭС, где находится поворот на шлюзы, освятили поклонный крест. Молебен провел епископ Калачевский и Палласовский Иоанн в сослужении духовенства Волжского благочиния. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Помощь в изготовлении и установке символа православной веры на въезде в город оказали предприниматели.
Высота креста составляет порядка восьми метров (с постаментом). Поклонный крест украшен мозаикой и является уникальным, единственным в России.
Напомним, сегодня и завтра в Волжском пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные 65-летию города. Волжане увидят выступления звезд российской эстрады - Ларисы Долиной и Димы Билана, также в программе - грандиозный фейерверк.
Фото Елены Дунюшкиной.
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