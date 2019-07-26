Избирком «оптом» зарегистрировал сразу 4 кандидата в губернаторы Волгоградской области





Сегодня фактически завершилась регистрация кандидатов в губернаторы Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» облизбиркоме, сразу четыре участника выборов получили удостоверения и могут вплотную заняться подготовкой к единому дню голосования. Успешно преодолели муниципальный фильтр, собрав по 228 подписей депутатов местного уровня, кандидаты от КПРФ – Алексей Буров, от ЛДПР – Владимир Рублев, от «Справедливой России» - Сергей Полещук и от «Партии пенсионеров» - Эдуард Давыдовский.

24 июля первым регистрацию прошел кандидат от «Единой России», действующий глава региона Андрей Бочаров. Трое выдвиженцев, которые не смогли справиться с муниципальным фильтром, сошли с дистанции. Это кандидат от «Яблока» Дмитрий Любитенко, собравший 22 подписи, представитель «Партии ветеранов России» Виктор Левчук и Владимир Поляков («Национальный курс»), которые не представили ни одного подписного листа. Официально их пока только уведомили об отсутствии необходимых документов. В ближайшие дни избирком примет решение об отказе данным кандидитам в регистрации.

Выборы губернатора Волгоградской области состоятся 8 сентября.



