



Сотни тысяч предпринимателей ежегодно сталкиваются с блокировкой средств на счетах и приостановкой финансовых операций. Каковы причины блокирования счетов или отказа банка в обслуживании и как этого избежать, — об этом шла речь на организованной отделением Райффайзенбанка в Волгограде встрече с представителями малого бизнеса, сообщает ИА «Высота 102».

ЦБ РФ порекомендовал банковским учреждениям отключать «Банк-клиент» в определенных случаях (прим. ред. — Методические рекомендации от 13.04.2016 № 10-МР). Меры призваны противостоять коррупции, выводу капитала из страны и незаконному обналичиванию денежных средств.

«Закон действует с 2001 года. Но массово с блокировкой счетов и необходимостью давать объяснения банкам, предоставлять дополнительные документы предприниматели стали сталкиваться три года назад после ужесточения регулирования со стороны Центробанка. Часто страдают добросовестные предприниматели. Казалось бы, правила игры давно всем известны. Тем не менее процесс продолжается, нормативные документы постоянно меняются», — отмечает начальник отдела по работе с предприятиями малого бизнеса регионального центра «Южный» Райффайзенбанка Юлия Иванова.

На что смотрит налоговая и регулятор

Стремление к оптимизации налоговой нагрузки свойственно для бизнеса. Если банк заподозрит искусственное завышение расходов, может приостановить работу «Банк-клиента».

По рекомендации Центробанка это необходимо сделать в случае, когда уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему РФ с банковского счета не осуществляется или осуществляется в размерах, не превышающих 1% от оборота по счету.

«Мы допускаем, что клиент может использовать для уплаты налогов другой счет. Тогда он должен предоставить банку все документы, подтверждающие оплату. Оптимально работать с одним банком — и для оборотов, и для уплаты налогов», — поясняет Юлия Иванова.

Кроме того, вызовут вопросы уклонение от уплаты НДС, продажа третьим лицам наличной выручки, вывод средств за рубеж. На признаки легализации преступных доходов указывает и перевод средств, поступивших из бюджетных организаций на счета физических лиц.

Подозрительно также дробление бизнеса. «Например, если компания занимается продажей цветов, делает оптовые закупки, и при этом на каждый магазин открывает отдельное юридическое лицо», — пояснила директор сети отделений Райффайзенбанка в Волгограде Анастасия Александрова.

Сдал или не сдал?

Налоговики чаще всего блокируют счета по причинам того, что компания не сдала декларацию 6-НДФЛ, или в ФНС не заметили, что декларация сдана, или она сдана на бумаге, а не в электронном виде. В банке поясняют, что такие проблемы можно предотвратить.

«Достаточно при сдаче декларации брать номер электронного файла об его отправке в налоговую инспекцию. Это позволит отследить в каком статусе находится документ. И дальнейшая коммуникация с ФНС будет проще и быстрее, — поясняет Анастасия Александрова. — Банки не имеют право брать от клиентов требование об отмене приостановки к счету. Весь обмен информацией между финансовыми учреждениями и налоговиками осуществляется в основном электронно».

Нетипично, нестабильно, недостаточно

Насторожит банк проведение нетипичных для организации операций. Например, компания оказывает парикмахерские услуги, но по счету прошли многомиллионные оплаты за поставку топлива, либо произведены расчеты за продажу ценных бумаг. Если компания изменила или расширила профиль деятельности, у нее появились новые ОКВЭД. Избежать неприятностей в этом случае помогут В этом случае необходимо банку дать комментарии с документальными подтверждениями — договорами, актами, счетами. Это поможет избежать неприятностей.

Нестабильная выручка в течение года, если это не сезонные работы, сомнительные операции, например, беспроцентный займ, сдача выручки в незначительных объемах — тоже повод для банка задуматься, не легализует ли клиент свои доходы.





Больше всего вопросов у участников круглого стола вызвала тема низких зарплат. То, что надо держать региональную планку, всем очевидно. Если уплата налогов происходит с зарплат ниже минимального размера оплаты труда, надо смотреть, в чем проблема. Большая текучка, работы по разовым договорам, наступление сезона — в этих случаях банк запрашивает штатное расписание и смотрит уплату НДФЛ. Кстати, договоры с работниками предприятия необходимо хранить — их могут затребовать в ходе проверки.

Анастасия Александрова рекомендует хранить всю документацию и по первому требованию предоставлять ее банку, тогда блокировки счета можно избежать.

Не оказаться незаслуженно обиженным

Пользу встреч с представителями банков участники круглого стола оценили очень высоко.





«Мы получили подробные ответы на все вопросы. Стало понятным, что даже, если ты попал в черный список, то возможно обелиться через межведомственную комиссию Центробанка. Главное – вести чистый бизнес и быть готовым к диалогу», — поделились с корреспондентом ИА «Высота 102» участники диалога.

Как избежать проблем? Вовремя платить налоги, сдавать отчеты, проверять партнеров, пользоваться безналичной оплатой, правильно оформлять договоры с контрагентами и подробно указывать назначение платежа – не так уж и много для спокойствия.

И все же, если блокировка произошла, надо выяснить по какой причине. Алгоритм действий несложный.

«Для разблокировки расчетного счета необходимо оперативно представить в банк документы, подтверждающие законность проведенных операций или сделок. Банк может запросить дополнительную информацию. Как правило, после этого к клиенту не возникает вопросов от контролирующих органов», — отметила в завершение встречи директор сети отделений Райффайзенбанка в Волгограде Анастасия Александрова.







