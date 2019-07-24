Экономика

На «Красном Октябре» в Волгограде охладили «раскаленные» цеха

Экономика 24.07.2019 09:18
512 13
24.07.2019 09:18


Современную систему кондиционирования установили в трех цехах волгоградского завода "Красный Октябрь". Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, сплит-системы появились в самых "раскаленных" подразделениях - электросталеплавильном цехе №2, обжимном крупносортном и листопрокатном цехах. Прежние агрегаты для охлаждения воздуха из-за высокой степени износа перестали справляться со своей задачей. Кондиционирование предусмотрено в пультовых помещениях, где трудятся операторы постов управления печами и прокатными станами.
На производстве в ЭСПЦ-2 уже работают два мощных кондиционера: один – в пультовом помещении дуговой сталеплавильной печи (ДСП) №5, второй – в пультовом ДСП №6. В последнем заново провели остекление: вместо устаревших окон в рассохшихся рамах установлены современные стеклопакеты. Они в несколько раз эффективнее сохраняют температуру внутри пультовых, уменьшая расход электроэнергии при работе сплит-систем.
В обжимном крупносортном цехе предусмотрена установка шести систем охлаждения воздуха на постах управления крупнозаготовочным станом. Одна из них уже смонтирована на узловом посту, причем он единственный впервые за все время работы получил систему кондиционирования. В листопрокатном цехе на стане 2000 уже установлена одна из 10 сплит-систем, которые придут на смену старым промышленным кондиционерам.
Прохладно в летний зной теперь и в отремонтированных раздевалках административно-бытового корпуса ЭСПЦ-2: в женских помещениях установлено две сплит-системы, в мужских – больших по площади – четыре аналогичных системы. 
На предприятии отмечают, что создание комфортных условий труда для рабочих "Красного Октября" сегодня является одной из приоритетных задач. На данный момент полностью отремонтированы бытовые помещения в цехе фасонного литья (ЦФЛ) и ЭСПЦ-2, продолжается обновление раздевалок и душевых в цехах ремонта металлургического оборудования и отделки металлопроката (ЦРМО и ЦОМП). Ведутся ремонт помещений в Торговом доме и оформление фасада заводоуправления в фирменных цветах предприятия. Работы по реновации развернулись в сквере Металлургов. После обновления зеленая зона перед заводом станет местом отдыха и проведения досуга не только для заводчан, но и всех жителей Краснооктябрьского района.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волжская компания набирает рабочих
26.06.2019 19:04
8962 0
Волгоградский «Красный Октябрь» бьет рекорды по выплавке стали
08.07.2019 14:13
8666 12
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомлений
15.07.2019 13:46
7960 10
Экономика
23.07.2019 15:13
Экономика 23.07.2019 15:13
1133 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 17:12
Экономика 22.07.2019 17:12
2037 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 15:44
Экономика 22.07.2019 15:44
872 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 13:33
Экономика 22.07.2019 13:33
513 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 10:46
Экономика 22.07.2019 10:46
421 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 16:11
Экономика 19.07.2019 16:11
7852 29 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 15:28
Экономика 19.07.2019 15:28
10949 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 15:22
Экономика 19.07.2019 15:22
643 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 14:47
Экономика 19.07.2019 14:47
3896 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 09:13
Экономика 19.07.2019 09:13
5960 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.07.2019 17:33
Экономика 18.07.2019 17:33
5949 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.07.2019 16:24
Экономика 18.07.2019 16:24
463 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.07.2019 13:38
Экономика 18.07.2019 13:38
501 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.07.2019 16:57
Экономика 17.07.2019 16:57
1444 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.07.2019 11:21
Экономика 17.07.2019 11:21
1107 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:50
В мэрии Волгограда жилсоцполитику отдали в заботливые женские рукиСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двое детей пострадали в опрокинувшемся квадроциклеСмотреть фотографии
10:14
Первое удостоверение кандидата в губернаторы Волгоградской области ушло Андрею БочаровуСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде убийце женщины на пустыре вынесли приговорСмотреть фотографии
09:18
На «Красном Октябре» в Волгограде охладили «раскаленные» цехаСмотреть фотографии
08:48
Бывший преподаватель Волгоградской физакадемии лишился крупной денежной суммы в финансовой пирамидеСмотреть фотографии
20:14
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК шокировала жителей ускорением перед проверкой Смотреть фотографииCмотреть видео
18:30
Круговую развязку на Центральной набережной избавят от пластиковых баков
18:29
Слуга народа просит лайков: волгоградских единороссов загоняют в «Instagram» Смотреть фотографии
18:22
В Волгограде директор муниципального учреждения расхотел стать депутатом
17:15
В Волгоградской области в город без тротуаров приходит большой дорожный ремонтСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высотыСмотреть фотографии
16:24
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржей Смотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храмаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
15:15
Сомнительные ритуалы: суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговоромСмотреть фотографии
15:13
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджетаСмотреть фотографии
14:47
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде продолжаются удивительные изменения в парке у «Авангарда»Смотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области больному раком инвалиду не дали бесплатных лекарств Смотреть фотографии
12:28
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновникамиСмотреть фотографии
12:05
Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию Смотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителюСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"Смотреть фотографии
08:21
Как мало надо для счастья: волгоградцы назвали чудом закрытие пивнушки в их жилом домеСмотреть фотографии
20:43
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллонаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде слепого участника войны обидели мифическим долгом за свет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:12
На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлурговСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 