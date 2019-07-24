На «Красном Октябре» в Волгограде охладили «раскаленные» цеха





Современную систему кондиционирования установили в трех цехах волгоградского завода "Красный Октябрь". Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, сплит-системы появились в самых "раскаленных" подразделениях - электросталеплавильном цехе №2, обжимном крупносортном и листопрокатном цехах. Прежние агрегаты для охлаждения воздуха из-за высокой степени износа перестали справляться со своей задачей. Кондиционирование предусмотрено в пультовых помещениях, где трудятся операторы постов управления печами и прокатными станами.

На производстве в ЭСПЦ-2 уже работают два мощных кондиционера: один – в пультовом помещении дуговой сталеплавильной печи (ДСП) №5, второй – в пультовом ДСП №6. В последнем заново провели остекление: вместо устаревших окон в рассохшихся рамах установлены современные стеклопакеты. Они в несколько раз эффективнее сохраняют температуру внутри пультовых, уменьшая расход электроэнергии при работе сплит-систем.

В обжимном крупносортном цехе предусмотрена установка шести систем охлаждения воздуха на постах управления крупнозаготовочным станом. Одна из них уже смонтирована на узловом посту, причем он единственный впервые за все время работы получил систему кондиционирования. В листопрокатном цехе на стане 2000 уже установлена одна из 10 сплит-систем, которые придут на смену старым промышленным кондиционерам.

Прохладно в летний зной теперь и в отремонтированных раздевалках административно-бытового корпуса ЭСПЦ-2: в женских помещениях установлено две сплит-системы, в мужских – больших по площади – четыре аналогичных системы.

На предприятии отмечают, что создание комфортных условий труда для рабочих "Красного Октября" сегодня является одной из приоритетных задач. На данный момент полностью отремонтированы бытовые помещения в цехе фасонного литья (ЦФЛ) и ЭСПЦ-2, продолжается обновление раздевалок и душевых в цехах ремонта металлургического оборудования и отделки металлопроката (ЦРМО и ЦОМП). Ведутся ремонт помещений в Торговом доме и оформление фасада заводоуправления в фирменных цветах предприятия. Работы по реновации развернулись в сквере Металлургов. После обновления зеленая зона перед заводом станет местом отдыха и проведения досуга не только для заводчан, но и всех жителей Краснооктябрьского района.



