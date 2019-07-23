



В причинении смерти по неосторожности обвиняется 42-летний житель Иловлинского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» ос ссылкой на СУ СКР по региону. По данным следствия, в апреле текущего года настоятель храма вместе с прихожанами организовали субботник – решили очистить от сухой растительности и мусора территорию вокруг источника, расположенного в Кондрашовском сельском поселении. По просьбе священнослужителя помогал им 42-летний местный тракторист, который, чтобы облегчить рабочий процесс, поджег высохшие траву и камыш. Из-за сильного порыва ветра огонь стремительно распространился по склону меловой горы, где в это время находились люди, благоустраивающие участок местности. В результате пожара одна из прихожанок погибла - 66-летняя женщина скончалась от ожога верхних дыхательных путей, осложнившегося отеком легких.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Иловлинского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.



