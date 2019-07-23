Расследования

Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала

Расследования 23.07.2019 14:47
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23.07.2019 14:47


Заместитель гендиректора АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» по коммерческим вопросам Сергей Христофоров покинул должность. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предприятия, исполняет обязанности заместителя гендиректора Роман Клинов.
Сергей Христофоров подозревается в многомиллионном мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. В апреле ему был продлен арест на 2 месяца. По материалам расследований ФСБ, как ранее сообщало ИА «Высота 102»,  коммерческая служба АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» во главе с Сергеем Христофоровым готовила договоры на приобретение лонжеронов для производства автономных пусковых установок ракетных комплексов «Ярс».
Следствие полагало, что был заключен контракт с ООО «Торговый дом «Уральский металл» на поставку металлопроката на общую сумму 117,86 млн рублей и его перекатку на сумму 78,69 млн рублей. При перечислении 117,86 млн рублей в ООО «Торговый дом «Уральский металл», вся сумма была, возможно, обналичена через «фирмы - однодневки», а в изготовленных фиктивных документах значилось, что металлопрокат якобы произведен. Далее договор на перекатку, предположительно, был расторгнут и заключен новый аналогичный договор, только сумма была увеличена в 2 раза (163,84 млн руб), при этом объем выполняемых работ остался прежним. Затем на сумму в 163, 84 млн рублей ПАО «Челябинский металлургический комбинат» выпустило металлопрокат и выполнило перекатку в лонжероны. Но при этом, в фиктивных документах, считали  следователи, отражалась только прокатка из металлопроката, якобы изготовленного ООО «ТД «Уральский металл». Эта схема, как подозревают правоохранители, позволила скрыть хищение 117,86 млн рублей. 
Эта афера вскрылась еще осенью прошлого года, однако Сергей Христофоров, когда уже был в статусе обвиняемого и находился под арестом, все это время продолжал оставаться в должности заместителя гендиректора. 
Фото сайта АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады".

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