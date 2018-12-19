



Решение о продлении ареста Сергея Христофорова - заместителя генерального директора ФНПЦ «Титан-Баррикады», подозреваемого в хищении более 100 миллионов рублей, принято сегодня Центральным районным судом Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Ранее Сергей Христофоров, который курировал государственные закупки оборонного предприятия, был заключен под стражу на 2 месяца. 1 ноября 2018 года заместителю генерального директора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

По материалам расследований ФСБ, о которых говорилось в суде, коммерческая служба АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» во главе с Сергеем Христофоровым, готовила договоры на приобретение лонжеронов для производства автономных пусковых установок ракетных комплексов «Ярс». Следствие полагает, что был заключен контракт с ООО «Торговый дом «Уральский металл» на поставку металлопроката на общую сумму 117,86 млн рублей и его перекатку на сумму 78,69 млн рублей. При перечислении 117,86 млн рублей в ООО «Торговый дом «Уральский металл», вся сумма была, возможно, обналичена через «фирмы - однодневки», а в изготовленных фиктивных документах значилось, что металлопрокат якобы произведен. Далее договор на перекатку, предположительно, был расторгнут и заключен новый аналогичный договор, только сумма была увеличена в 2 раза (163,84 млн руб), при этом объем выполняемых работ остался прежним. Затем на сумму в 163, 84 млн рублей ПАО «Челябинский металлургический комбинат» выпустило металлопрокат и выполнило перекатку в лонжероны. Но при этом, в фиктивных документах, полагают следователи, отражалась только прокатка из металлопроката, якобы изготовленного ООО «ТД «Уральский металл». Эта схема, как подозревают правоохранители, позволила скрыть хищение 117,86 млн рублей.

Есть также сведения, что качество изготовленных для ракетных комплексов лонжеронов может быть сомнительным, так как вся документация, по сути, оказалась поддельной.

Коммерческая служба АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» уже была в центре скандала - силовиками был вскрыт факт заправки нескольких десятков «Ярсов» и «Искандеров» контрафактным гидравлическим маслом. Виновные уже осуждены. Однако, после этого, темные дела на оборонном предприятии, судя по предъявленным заместителю генерального директора обвинениям, продолжились.

Кстати, Сергей Христофоров имеет в своей биографии факт участия от КПРФ в выборах в депутаты городской думы Волгограда.

На фото - страницы агитационной газеты, изданной в 2013 году.



