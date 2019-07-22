Телеком

МегаФон представил серию решений «интернета вещей» для бизнеса и муниципалитетов

Телеком 22.07.2019 15:22
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22.07.2019 15:22


Технологический лидер российского сектора интернета вещей, МегаФон представил серию наиболее востребованных решений на платформе IoT, предназначенных для дистанционного контроля, учета и автоматического анализа различных параметров функционирования производств, предприятий и городской среды.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новые продукты МегаФона «ВидеоАналитика», «Умное ЖКХ», «Цифровая управляющая компания» и «Экологический мониторинг» используют ПО отечественной разработки и поддерживают широко распространенные в России информационные системы. Они могут использоваться как в решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем «умный город» на региональном и муниципальном уровне.
Концепция «умного города» предполагает интеграцию информационных и коммуникационных IoT технологий. Различные сенсоры и видеокамеры объединяются с серверами и базовыми станциями сотовой связи, образуя среду для мониторинга, анализа и принятия ситуативных решений в автоматическом режиме, а также для предсказывания критических ситуаций. 
В настоящее время решения компании для «умных городов» успешно применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске. В стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, республике Удмуртия, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.
МегаФон обладает богатым опытом и обширной экспертизой в данной сфере. Компания имеет собственную автоматизированную платформу управления sim-картами и обслуживает 40% всех использующихся в России sim-карт для IoT-решений. В 2018 году рейтинговое агентство AC&M  признало платформу самой удобной среди всех операторов российской «большой тройки». 

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