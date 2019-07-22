Выборы 22.07.2019 13:08
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22.07.2019 13:08
Сегодня пятый по счету кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал документы в избирком на регистрацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, 228 подписей муниципальных депутатов собрал выдвиженец от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Эдуард Давыдовский. В настоящее время он является депутатом облдумы, членом фракции "Единая Россия".
В соответствии с избирательным законодательством претендент на пост главы области обязан назвать три фамилии кандидатов на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти региона. В случае победы кандидата один из этих людей наделяется полномочиями сенатора. Давыдовский получил согласие на работу в верхней палаты парламента России от Владимира Ворожцова, Евгения Кареликова и Ларисы Клименковой. В течение 10 дней облизбирком проверит представленные кандидатом сведения и рассмотрит вопрос о его регистрации.
Документы на регистрацию ИКВО принимает с 16 по 24 июля. Ранее о прохождении муниципального фильтра заявили следующие кандидаты: Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук («Справедливая Россия) и Владимир Рубцов («ЛДПР). Всего на должность губернатора Волгоградской области выдвинулись 8 человек.
Выборы состоятся 8 сентября.
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