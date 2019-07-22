Экономика

Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ

Экономика 22.07.2019 10:46
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22.07.2019 10:46


Вячеслав Дусалеев стал генеральным директором ООО «Жилищная экосистема ВТБ» – новой цифровой платформы банка для персонализированного подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, ремонта и дальнейшего обустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на своей должности он будет отвечать за создание и развитие проекта, включая его финансовый результат. По оценке банка, жилищная экосистема объединит порядка 10 млн пользователей.
Жилищная экосистема ВТБ позволит клиентам решить большинство вопросов с недвижимостью в режиме одного окна. Она предполагает полностью цифровой процесс поиска объекта с услугами риэлтора, покупки, продажи или сдачи в аренду. С помощью платформы клиенты смогут в цифровом формате загрузить свои документы для одобрения ипотеки или получения потребительского кредита на ремонт, оформления и регистрации сделки купли-продажи, оценки объекта, а также воспользоваться дополнительными услугами, которые обычно сопутствуют переезду. Все предложения будут сформированы на базе продуктов и услуг группы ВТБ, а также широкой партнерской сети.
В настоящее время командой проекта уже представлены первые результаты совместной работы – кликабельный прототип ипотечного брокера, электронной регистрации сделок с недвижимостью и безопасного способа расчетов по приобретаемым объектам. Новые сервисы позволят существенно облегчить и обезопасить процесс оформления недвижимости в собственность. Одновременно разработаны концепции ключевых продуктов: витрина объектов недвижимости и их поиск, страхование жилых помещений и участников сделки, создание дизайн-проектов для приобретаемых квартир.
«Создание жилищной экосистемы усилит конкурентное преимущество ВТБ в цифровом сегменте бизнеса. Мы нацелены на то, чтобы избавить клиентов от рутинных операций и обеспечить их выполнение в один клик. Поэтому создается полноценный маркетплейс – жилищная экосистема, которая может объединить на своей площадке порядка 10 млн пользователей. В сентябре будет запущена бета-версия с первыми сервисами подбора дизайна и электронной регистрации, а в декабре – расширенная версия новой платформы», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента - председателя правления ВТБ.
«В интересах ВТБ – ускорить принятие решений по всем возникающим у клиентов вопросам за счет перехода на полностью цифровой путь. За рекордно короткие сроки мы собрали команду и внедрили модель гибкого производства, которая позволила уже на старте проекта повысить эффективность жилищной экосистемы»,– комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор ООО «Жилищная экосистема ВТБ»

Справка. Вячеслав Дусалеев родился в Тамбовской области. В 2002 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». С 2002 по 2009 годы работал в финансовой сфере.
Свою деятельность в банковской отрасли начал в 2009 году в ВТБ в департаменте стратегии и корпоративного развития. В 2012 году возглавил дирекцию развития розничных продаж Банка Москвы. С 2014 по 2016 годы занимал пост вице-президента, директора по розничному бизнесу Российского национального коммерческого банка. В 2016 году стал заместителем председателя правления банка «Уралсиб», где курировал розничный бизнес и электронную коммерцию. 
С 2018 года Вячеслав Дусалеев в должности советника руководителя глобальной бизнес-линии «Розничный бизнес» банка ВТБ отвечал за реализацию крупных стратегических проектов. В этом же году он был утвержден в состав совета директоров ВТБ Пенсионный фонд, в 2019 году вошел в состав совета директоров банка «Возрождение».

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