«Красный Октябрь» искрометно и с небывалым размахом отметил День металлурга





Сегодня – День металлурга. Основные празднования в Волгограде состоялись в конце рабочей недели. Комбинат «Красный Октябрь» устроил для своих работников и всех горожан настоящий праздник – с награждениями, торжественными речами, подарками, концертом и фейерверком. На праздничные гуляния пришли тысячи волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», основная часть праздника пришлась на пятничный вечер. В театр «Царицынская опера» были приглашены лучшие представители цехов и подразделений завода, ветераны «Красного Октября» и почетные гости. Добрые слова в адрес металлургов произнес губернатор Волгоградской области. «Сегодня все жители региона переживают за завод, поддерживают нас в тех решениях, которые позволяют «Красному Октябрю» работать и раскрывать свой потенциал. Вместе с вами мы реализуем план поэтапного восстановления полномасштабной деятельности завода. Уже сейчас комбинат выпускает востребованную продукцию с высоким качеством. При этом своевременно выплачивается заработная плата, совместно с профсоюзами создаются достойные условия труда и благоустраивается территория. Символично, что с участием заводчан возрождается сквер Металлургов. Уверен, что вместе мы справимся с самыми сложными задачами, и легендарный «Красный Октябрь» будет и дальше жить, работать, развиваться», - сказал Андрей Бочаров.

На сцену театра «Царицынская опера» для вручения заслуженных наград поднялись 16 лучших в своем деле работников «Красного Октября».

Начальник ЦПИПиЛ Юрий Зубков и механик участка отделения горячего проката ЛПЦ Тимофей Глазков удостоены Почетного звания Министерства промышленности и торговли РФ «Почетный металлург». Звание «Лауреат премии им. П.А. Матевосяна» в 2019 году присвоено энергетику ОКЦ Сергею Бояркину, начальнику планово-распределительного бюро ЦОМП Наталье Липенко, начальнику отделения №2 по ремонту металлургического оборудования ЦРМО Алексею Лисенкову, машинисту крана ЛПЦ Светлане Сидоровой и сталевару электропечи ЭСПЦ-2 Павлу Соловьеву.

Почетной грамотой Минпромторга РФ отмечены старший мастер по ремонту металлургических печей ЦРМО Сергей Денисов, старший мастер участка термообработки металла ЦОМП Владислав Охмуш, помощник начальника цеха по разливке стали ЭСПЦ-2 Александр Чернов и оператор поста управления стана горячей прокатки ОКЦ Александр Чуриков. Мастер участка отделки металла ЛПЦ Геннадий Бородачев, главный энергетик ОГЭ Яков Захаров, заместитель начальника ЭСПЦ-3 Максим Кочетков, машинист крана ЭСПЦ-2 Дмитрий Сивко и заместитель начальника цеха по ремонту оборудования ОКЦ Алексей Тверсков за свой добросовестный труд получили Почетную грамоту губернатора Волгоградской области.



После торжественной части празднования переместились на площадь Металлургов. Территория у «Царицынской оперы» на время стала местом работы интерактивных площадок. После торжественной части празднования переместились на площадь Металлургов. Территория у «Царицынской оперы» на время стала местом работы интерактивных площадок.





Заводчане с семьяим развлекались у бассейна с «сухой» рыбалкой, в картонном городке, имитирующем производство на «Красном Октябре», ловили гигантские мыльные пузыри и катались на миниатюрных электромобилях.





Гости праздника с удовольствием делали тематические фото с «зеркальными» людьми и живыми статуями сталеваров. Сотни горожан приняли участие в розыгрыше призов и получили подарки с символикой «Красного Октября». И, конечно, концерт! Перед металлургами выступили коллектив солистов ведущих театров России Viva и поп-рок группа «Маяковский». Хедлайнером вечера стала популярная российская группа Uma2rman .





Хиты «Пятница», «Папины дочки», «Ума Турман», «Ты ушла» и «Ночной дозор» пошли на «ура»!.



Ярким завершением вечера стал красочный фейерверк. Тысячи огней раскрасили небо над заводоуправлением.



День металлурга в России, Белоруссии, Украине и Казахстане отмечают ежегодно с 1957 года в третье воскресенье июля. Этот день объединяет всех, кто так или иначе причастен к сварке, производству и обработке металлов, получению сплавов и нанесению металлических покрытий. Металлургический комплекс Волгоградской области объединяет более 40 предприятий и тысячи людей, посвятивших жизнь своей сложной профессии. День металлурга в России, Белоруссии, Украине и Казахстане отмечают ежегодно с 1957 года в третье воскресенье июля. Этот день объединяет всех, кто так или иначе причастен к сварке, производству и обработке металлов, получению сплавов и нанесению металлических покрытий. Металлургический комплекс Волгоградской области объединяет более 40 предприятий и тысячи людей, посвятивших жизнь своей сложной профессии.



