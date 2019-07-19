Экономика 19.07.2019 16:11
3830 26
19.07.2019 16:11
В ситуационном центре губернатора Волгоградской области сегодня в закрытом режиме прошло совещание о развитии ВгТЗ. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии СМИ успели поприсутствовать первые 5 минут. После вступительных слов губернатора и заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова журналистов попросили удалиться. Запланированный пресс-подход федеральных спикеров также был отменен.
О дальнейшей судьбе тракторного завода участие в беседе принимают также индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростехнлогии», временный гендиректор АО «РТ-Курганмашзавод» и первый замгендиректора АО «НПО «Высокоточные комплесы».
«В этом году предприятие обеспечено в полном объеме теми ресурсами, которые необходимы для выполнения имеющихся заказов, - заявил губернатор в своем приветственном слове. - Стоит отметить высокий уровень компетенций на предприятии и научной базе, который позволит в дальнейшем выполнять поставленные задачи. Мы со своей стороны готовы оказывать поддержку для развития завода и не только в вопросах выполнения государственного оборонного заказа, но и по направлению гражданских производств на нашей площадке. Для этого у нас есть отдельные предложения».
Заместитель министра заявил, что в ходе совещания доложит о новых мерах господдержки федерального уровня отрасли машиностроения.
Реклама
Популярное по теме
26.06.2019 19:04
8889 0
08.07.2019 14:13
8604 12
15.07.2019 13:46
7848 10
Крепче стали: в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» отметили лучших сотрудников19.07.2019 15:28
Сбербанк стал обладателем престижной дизайнерской премии19.07.2019 15:22
В Волгоградской области застройщики не раскрыли данных о половине строящихся домов19.07.2019 14:47
Волгоградский «Красный Октябрь» перед Днем металлурга удивил стремительным благоустройством французского сквера19.07.2019 09:13
В Волгоградской области пять УК-«пустышек» лишили лицензии18.07.2019 17:33
Портфель привлеченных средств банка ВТБ в Волгоградской области превысил 27 млрд рублей18.07.2019 16:24
Сбербанк дал возможность вносить изменения в юридическое дело онлайн18.07.2019 13:38
В Сбербанк Онлайн появилась возможность дарить книги из ассортимента ЛитРес17.07.2019 16:57
«Растем вместе»: Наталья Шабунина рассказала о новом накопительном счете от банка «Возрождение»17.07.2019 11:21
ВТБ финансирует ГК Агрохолдинг Новоаннинский16.07.2019 11:55
Волгоградский "Красный Октябрь" приступил к ремонту аварийной пешеходной эстакады16.07.2019 11:39
«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит собственную железнодорожную станцию16.07.2019 11:04
Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплат15.07.2019 15:49
«Честный знак»: как начать продажу маркированных товаров15.07.2019 15:15
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомлений15.07.2019 13:46
Реклама