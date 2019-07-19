



В ситуационном центре губернатора Волгоградской области сегодня в закрытом режиме прошло совещание о развитии ВгТЗ. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии СМИ успели поприсутствовать первые 5 минут. После вступительных слов губернатора и заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова журналистов попросили удалиться. Запланированный пресс-подход федеральных спикеров также был отменен.

О дальнейшей судьбе тракторного завода участие в беседе принимают также индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростехнлогии», временный гендиректор АО «РТ-Курганмашзавод» и первый замгендиректора АО «НПО «Высокоточные комплесы».

«В этом году предприятие обеспечено в полном объеме теми ресурсами, которые необходимы для выполнения имеющихся заказов, - заявил губернатор в своем приветственном слове. - Стоит отметить высокий уровень компетенций на предприятии и научной базе, который позволит в дальнейшем выполнять поставленные задачи. Мы со своей стороны готовы оказывать поддержку для развития завода и не только в вопросах выполнения государственного оборонного заказа, но и по направлению гражданских производств на нашей площадке. Для этого у нас есть отдельные предложения».

Заместитель министра заявил, что в ходе совещания доложит о новых мерах господдержки федерального уровня отрасли машиностроения.







