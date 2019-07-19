Волгоградский «Красный Октябрь» перед Днем металлурга удивил стремительным благоустройством французского сквера





Сегодня в начале рабочего дня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомился с ходом работ по благоустройству сквера у заводоуправления «Красного Октября», сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день территория напротив проходных предприятия начала обретать черты парка во французском стиле, как и было предусмотрено проектом.

"Это что-то грандиозное вы задумали!", - сказал губернатор, увидев развернувшиеся работы. Исполнительный директор АО "ВМК "Красный Октябрь" Александр Сиваков ответил, что работы по благоустройству сквера в последние две недели сделали стремительный рывок вперед. "Все будет по-человечески", - заверил главу региона Сиваков.





Планируется, что здесь к 1 сентября будут завершены все строительно-монтажные работы, а 1 мая 2020 года сквер предстанет перед металлургами и жителями района во всей красе - в завершенном виде со всем озеленением и тремя фонтанными группами.

В настоящее время здесь уже обустраивают чашу для искусственного водоема, в эти выходные рабочие уже приступят к бетонной заливке. Параллельно на всей территории сквера идет устройство песочного основания и укладка брусчатки для пешеходных дорожек, устройство подземных коммуникаций: электросетей, водопроводных магистралей и ливневой канализации. Обустраиваются две парковочные площадки - в мемориальной части сквера на 90 машин и на месте бывшего троллейбусного кольца на 300 единиц автотранспорта.





Напомним, что стиль сквера был выбран не случайно - завод «Красный Октябрь» был основан французским акционерным Уральско-Волжским обществом в 1897 году. Поселок, который возник рядом с предприятием, получил название «Малой Франции».

Сегодня же металлургическое предприятие «Красный Октябрь» отметит профессиональный праздник – День металлурга. По традиции в этот день на «Красном Октябре» наградят лучших сотрудников. Первая церемония награждения состоится на территории металлургического предприятия. Торжественная часть празднования Дня металлурга пройдет в театре «Царицынская опера». По случаю праздника для всех металлургов, жителей и гостей Волгограда на площади перед «Царицынской оперой» сегодня вечером выступят творческие коллективы, в том числе популярная группа Uma2rman.

День металлурга в России, Белоруссии, Украине и Казахстане с 1957 года отмечают в третье воскресенье июля. Металлургический комплекс Волгоградской области объединяет более 40 предприятий, на которых работают тысячи людей.



