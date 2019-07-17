Экономика 17.07.2019 16:57 Реклама
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17.07.2019 16:57
В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно дарить электронные книги из ассортимента крупнейшего сервиса электронных книг ЛитРес.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для подарка доступны самые популярные книги ЛитРес из разных категорий: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези, родителям и др. В специальной категории «Мы рекомендуем» собраны книги о менеджменте, психологии и развитии общества, которые советует к прочтению Г.О. Греф.
Алексей Круглов, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка: «Книга — это по-прежнему лучший подарок. Поэтому мы решили добавить в Сбербанк Онлайн возможность выбирать и дарить электронные книги друзьям и близким. В нашем приложении собрана хорошая подборка книг, в которой точно найдется что-то интересное для каждого».
Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу ГК «ЛитРес»: «Мы рады, что благодаря партнерству с крупнейшим российским банком, ЛитРес получил дополнительную возможность обратить внимание пользователей на удобство электронного формата книг и напомнить о ценности чтения в целом. Хорошие книги — это и правда отличный подарок, ведь вместе с произведениями мы дарим знания, эмоции и впечатления».
Подарить электронную книгу можно через «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн». В чате с пользователем нужно нажать на «плюс» и выбрать функцию «Подарки». Сразу после оплаты сертификат на книгу будет отправлен адресату.
Получатель сможет прочитать книгу на сайте, в приложении «ЛитРес» или скачать в нужном формате.
В 2018 году Сбербанк добавил возможность дарить открытки с подарочными сертификатами на товары из ассортимента маркетплейса «Беру».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Группа компаний «ЛитРес» включает бренды: ЛитРес (LitRes), MyBook, LiveLib и ЛитРес: Самиздат (SelfPub). ЛитРес – лидер на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает порядка 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 32 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 7000 новых книг.
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