



В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно дарить электронные книги из ассортимента крупнейшего сервиса электронных книг ЛитРес.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для подарка доступны самые популярные книги ЛитРес из разных категорий: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези, родителям и др. В специальной категории «Мы рекомендуем» собраны книги о менеджменте, психологии и развитии общества, которые советует к прочтению Г.О. Греф.

Алексей Круглов, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка: «Книга — это по-прежнему лучший подарок. Поэтому мы решили добавить в Сбербанк Онлайн возможность выбирать и дарить электронные книги друзьям и близким. В нашем приложении собрана хорошая подборка книг, в которой точно найдется что-то интересное для каждого».

Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу ГК «ЛитРес»: «Мы рады, что благодаря партнерству с крупнейшим российским банком, ЛитРес получил дополнительную возможность обратить внимание пользователей на удобство электронного формата книг и напомнить о ценности чтения в целом. Хорошие книги — это и правда отличный подарок, ведь вместе с произведениями мы дарим знания, эмоции и впечатления».

Подарить электронную книгу можно через «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн». В чате с пользователем нужно нажать на «плюс» и выбрать функцию «Подарки». Сразу после оплаты сертификат на книгу будет отправлен адресату.

Получатель сможет прочитать книгу на сайте, в приложении «ЛитРес» или скачать в нужном формате.

В 2018 году Сбербанк добавил возможность дарить открытки с подарочными сертификатами на товары из ассортимента маркетплейса «Беру».





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Группа компаний «ЛитРес» включает бренды: ЛитРес (LitRes), MyBook, LiveLib и ЛитРес: Самиздат (SelfPub). ЛитРес – лидер на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает порядка 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 32 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 7000 новых книг.



