В Волгоградской области подвели итоги ВИЧ-экспедиции

Здравоохранение 17.07.2019 12:32
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17.07.2019 12:32
1076 жителей Волгоградской области добровольно прошли тестирование в ходе регионального этапа всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Как сообщает ИА «Высота 102», из тех, кто посетил мобильные медицинские пункты, чуть более 1 % граждан оказались инфицированными. Об этом информагентству рассказала заведующая отделением эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекций ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» Надежда Дятлова. Акция, итоги которой подвели сегодня на мероприятии в ДК Профсоюзов, проходила с 13 июля в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске. МПТ делали остановки на центральных площадях, в парках и скверах, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Анонимное тестирование на ВИЧ занимало 15 минут. При этом с каждым добровольцем доктора проводили консультативные беседы - как до, так и после сдачи теста.
В ходе регионального этапа всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» обучение прошли также более 200 медиков Волгоградской области. Специалисты первичного звена, инфекционисты и эпидемиологи на специальных семинарах получили актуальные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ и СПИДа, методам ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию.
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