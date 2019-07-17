От Сталинграда - до Великой Победы 17.07.2019 09:38
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17.07.2019 09:38
"Удивительным даром не отвечать на конкретно заданные вопросы обладает председатель волгоградской гордумы Андрей Владимирович Косолапов". К такому выводу пришла секретарь совета ветеранов 13-й Гвардейской дивизии Татьяна Кривенко. Как заявила она ИА "Высота 102", пустые ответы на ее обращения по поводу увековечивания памяти 7-й Сталинградской школы по адресу ул. Чуйкова, 53 от главного человека в гордуме, это, по всей видимости, свидетельство не только его отношения к волгоградцам, но и отношения к истинному патриотизму и подвигу.
Информагентство неоднократно рассказывало о ситуации, последний раз - в материале "Спикеру Волгоградской гордумы накануне Дня Победы посоветовали заглянуть в учебники истории". Напомним, недавно на здании училища олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева появилась мемориальная табличка об увековечении 7-й Сталинградской спецшколы Военно-воздушных сил. Однако согласно документам Минобороны РФ, никакого подвига эти дети не совершили. Так кого и зачем увековечили?
"Посудите сами, - говорит Кривенко. - Я спросила Косолапова конкретно: почему он, как руководитель гордумы, не посчитал нужным вникнуть в документы архива Минобороны, которые были предоставлены и ему, и депутатам? Зачем он совершает противозаконные, не соответствующие исторической значимости действия по отношению к памяти настоящих защитников Сталинграда? Будет ли он лично вешать таблички на школе, институте, доме, где учился и живет? Ведь, следуя депутатской логике, можно увековечивать в городе-герое кого угодно. Но господин Косолапов не поленился перечислить на полутора страницах думские постановления и заявить, что все по закону. Это напоминает беседу глухого со слепым". Кроме того, - убеждена Кривенко, - так работать слугам народа, особенно членам партии "Единая Россия" с обращениями граждан - недопустимо.
По ее словам, встречалась она по этому вопросу и с руководителем волгоградского областного отделения Российского военно-исторического общества Виктором Василевским. Но толку от встречи - никакой, хотя он, по словам Кривенко, в своих интервью не устает заявлять, что "мы вместе служим истории". "Но какой именно истории служит господин Василевский, - тоже непонятно".
"Я хочу напомнить слова министра культуры РФ Владимира Мединского, - говорит Татьяна Кривенко. - "Мы стоим сегодня на плечах Титанов. Эти титаны – герои Сталинграда. Зайцев и Чуйков, Рокоссовский и нанаец Пассар, огненный факел Паникаха, генерал Родимцев и лейтенант Юрий Бондарев. Эти титаны – несть им числа. Слова "За Волгой для нас земли нет" были для них не газетным лозунгом, не фигурой речи – а святой клятвой. Они завещали нам: нельзя отступать от своего – избранного – Пути. Чтобы потом не было мучительно стыдно". Очень хочется узнать: по какому пути идете вы, господин Косолапов, и ваши депутаты?", - заключила Кривенко.
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