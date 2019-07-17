От Сталинграда - до Великой Победы

У председателя волгоградской гордумы Андрея Косолапова обнаружился "дар"

От Сталинграда - до Великой Победы 17.07.2019 09:38
3357 17
17.07.2019 09:38

"Удивительным даром не отвечать на конкретно заданные вопросы обладает председатель волгоградской гордумы Андрей Владимирович Косолапов". К такому выводу пришла секретарь совета ветеранов 13-й Гвардейской дивизии Татьяна Кривенко. Как заявила она ИА "Высота 102", пустые ответы на ее обращения по поводу увековечивания памяти 7-й Сталинградской школы по адресу ул. Чуйкова, 53 от главного человека в гордуме, это, по всей видимости, свидетельство не только его отношения к волгоградцам, но и отношения к истинному патриотизму и подвигу.
Информагентство неоднократно рассказывало о ситуации, последний раз - в материале "Спикеру Волгоградской гордумы накануне Дня Победы посоветовали заглянуть в учебники истории". Напомним, недавно на здании училища олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева появилась мемориальная табличка об увековечении 7-й Сталинградской спецшколы Военно-воздушных сил. Однако согласно документам Минобороны РФ, никакого подвига эти дети не совершили. Так кого и зачем увековечили? 
"Посудите сами, - говорит Кривенко. - Я спросила Косолапова конкретно: почему он, как руководитель гордумы, не посчитал нужным вникнуть в документы архива Минобороны, которые были предоставлены и ему, и депутатам? Зачем он совершает противозаконные, не соответствующие исторической значимости действия по отношению к памяти настоящих защитников Сталинграда? Будет ли он лично вешать таблички на школе, институте, доме, где учился и живет? Ведь, следуя депутатской логике, можно увековечивать в городе-герое кого угодно. Но господин Косолапов не поленился перечислить на полутора страницах думские постановления и заявить, что все по закону. Это напоминает беседу глухого со слепым". Кроме того, - убеждена Кривенко, - так работать слугам народа, особенно членам партии "Единая Россия" с обращениями граждан - недопустимо.
По ее словам, встречалась она по этому вопросу и с руководителем волгоградского областного отделения Российского военно-исторического общества Виктором Василевским. Но толку от встречи - никакой, хотя он, по словам Кривенко, в своих интервью не устает заявлять, что "мы вместе служим истории". "Но какой именно истории служит господин Василевский, - тоже непонятно". 
"Я хочу напомнить слова министра культуры РФ Владимира Мединского, - говорит Татьяна Кривенко. - "Мы стоим сегодня на плечах Титанов. Эти титаны – герои Сталинграда. Зайцев и Чуйков, Рокоссовский и нанаец Пассар, огненный факел Паникаха, генерал Родимцев и лейтенант Юрий Бондарев. Эти титаны – несть им числа. Слова "За Волгой для нас земли нет" были для них не газетным лозунгом, не фигурой речи – а святой клятвой. Они завещали нам: нельзя отступать от своего – избранного – Пути. Чтобы потом не было мучительно стыдно". Очень хочется узнать: по какому пути идете вы, господин Косолапов, и ваши депутаты?", - заключила Кривенко.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
На Мамаевом кургане в Волгограде полицейские зажгли тысячи свечей памяти (ВИДЕО)
21.06.2019 21:58
15316 0
Под Волгоградом прокуроры нашли бесхозные памятники защитникам Сталинграда
07.07.2019 09:41
12487 0
Пинок от прокуратуры ускорил ремонт мемориала "Солдатское поле" под Волгоградом
08.07.2019 17:23
13398 3
От Сталинграда - до Великой Победы
13.07.2019 10:02
От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2019 10:02
3082 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.07.2019 17:23
От Сталинграда - до Великой Победы 08.07.2019 17:23
13398 3 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
07.07.2019 09:41
От Сталинграда - до Великой Победы 07.07.2019 09:41
12487 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
21.06.2019 21:58
От Сталинграда - до Великой Победы 21.06.2019 21:58
15316 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
11.06.2019 18:01
От Сталинграда - до Великой Победы 11.06.2019 18:01
5776 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.06.2019 20:14
От Сталинграда - до Великой Победы 10.06.2019 20:14
2697 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
27.05.2019 12:55
От Сталинграда - до Великой Победы 27.05.2019 12:55
14294 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
14.05.2019 08:36
От Сталинграда - до Великой Победы 14.05.2019 08:36
8221 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2019 09:35
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 09:35
7194 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2019 07:17
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 07:17
4516 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 17:22
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 17:22
12517 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 15:59
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 15:59
2440 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 11:52
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 11:52
865 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 17:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 17:39
8856 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 14:53
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 14:53
1941 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:32
Ожидающих вылета волгоградских туристов снова заселили в отели Греции Cмотреть видео
11:21
«Растем вместе»: Наталья Шабунина рассказала о новом накопительном счете от банка «Возрождение»Смотреть фотографии
11:11
Освободить из-под стражи: в деле осужденного пластического хирурга из Волгограда новый поворотСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на неисправных микроавтобусахСмотреть фотографии
10:33
Задержка рейса с туристами из Волгограда спровоцировала потасовку в аэропорту Греции Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
«Виртуальная АТС» стала доступна компаниям Волжского и КамышинаСмотреть фотографии
09:44
В Волгоградском облсуде вернулись к громкому делу пластического хирурга Смотреть фотографии
09:38
У председателя волгоградской гордумы Андрея Косолапова обнаружился "дар"Смотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области зачистили свалки на территории пяти колонийСмотреть фотографии
09:10
Трое подростков промышляли в Волгограде угонами автоСмотреть фотографии
08:59
Открыт конкурс на лучший проект благоустройства набережной в ЖК «Бейкер стрит»Смотреть фотографии
20:43
Спикера Волгоградской облдумы в Петербурге ждут сенаторы России и БеларусиСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области высказался о «своих» кандидатах в сенаторы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемниковСмотреть фотографии
16:47
Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливнейСмотреть фотографии
15:27
Работа не волк: депутаты Волгоградской гордумы уходят на каникулыСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждойСмотреть фотографии
14:36
У хлебозавода в Волжском рабочие нашли "эхо войны"Смотреть фотографии
14:28
Волгоградец пошел на друга в суд с поддельной долговой распискойСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальниковСмотреть фотографии
13:36
Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свиней Смотреть фотографии
13:24
Футбольная милота: от жеста полузащитника волгоградского «Ротора» кайфуют всеСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области вслед за мэром глава администрации Ленинского района ушел в отставку Смотреть фотографии
11:44
Агроном, металлург и спортсмен: губернатор встретился с кандидатами в сенаторы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградский "Красный Октябрь" приступил к ремонту аварийной пешеходной эстакадыСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде пенсионер отдал мошенникам за бензопилу полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:04
«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит собственную железнодорожную станциюСмотреть фотографии
10:49
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную водуСмотреть фотографии
10:20
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд Смотреть фотографии
09:34
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрациюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 