Общество

Спикеру Волгоградской гордумы накануне Дня Победы посоветовали заглянуть в учебники истории

Общество 22.04.2019 08:50
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22.04.2019 08:50

"Спикеру Волгоградской гордумы Андрею Косолапову было бы неплохо накануне Дня Победы открыть учебники и познакомиться с историей Сталинградской битвы, чтобы не заниматься очковтирательством". Так считает секретарь Совета ветеранов 13-й Гвардейской дивизии Татьяна Кривенко. Как заявила она ИА "Высота 102", недавно на здании училища олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева появилась мемориальная табличка об увековечении 7-й Сталинградской спецшколы Военно-воздушных сил. Это и послужило поводом обратиться к спикеру Косолапову с письмом.  
"Таким образом было исполнено решение Волгоградской городской думы об увековечении памяти выпускников данной школы, - говорит Кривенко. - Но многие ветераны, дети Сталинграда, волгоградцы, с которыми я общаюсь, до последнего надеялись, что народные избранники одумаются и пересмотрят свое собственное решение. Согласно документам Минобороны РФ, которые  были предоставлены депутатам, никакого подвига эти дети не совершили. Но господин Косолапов, которого я попросила от имени ветеранов ответить на ряд вопросов, не удосужился ни на один из них ответить, более того, перепоручил это своим подчиненным". 
По ее словам, ответ, подписанный  председателем комитета по местному самоуправлению думы Иваном Никитиным - полная отписка. В нем  говорится, что установка мемориальной доски на фасаде здания по улице маршала Чуйкова не нарушает прав третьих лиц... памятника истории и культуры "Достопримечательное место "Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942-1943 годах". 
"Но ведь речь идет совсем о другом, - говорит Кривенко. - Что, депутаты уже разучились даже письма читать от своих избирателей? Я конкретно спросила Косолапова, что, следуя депутатской логике, можно увековечивать кого угодно, включая и вас, вешать таблички на школе, институте, доме, где вы учились и живете? Я просила его ответить, почему он, как руководитель гордумы, не посчитал нужным вникнуть в предоставленные ему и депутатам гордумы документы из архива Минобороны? Зачем подменять понятия подвига массового героизма бойцов при обороне Сталинграда, стоившего тысяч жизней офицеров и солдат дивизии, на факт учебы детей в послевоенном Сталинграде? Но Косолапов не посчитал нужным объяснить, какую мемориальную и историческую ценность имеет факт учебы школьников в данном здании, не назвал ни одно из общепризнанных выдающихся достижений военной и общественной деятельности этих детей и так далее. До сих пор никому не ясно, какой именно "подвиг" был увековечен? И главное - зачем?".
По словам Кривенко, ветераны были бы безмерно благодарны, если бы Косолапов и его депутаты озаботились другим вопросом - воссозданием уничтоженного музея имени дважды Героя Советского Союза Родимцева. Но видимо, это вообще никому не приходит в голову.
"Андрей Владимирович часто бывает за рубежом, выступает с докладами о невозможности переписывания и искажения истории. Многим запомнилось его высказывание о том, как он стряхивает пыль с плеч Волгограда и заставляет весь мир трепетать перед городом-героем, - говорит Кривенко. - Неизвестно, какую пыль он стряхнул, но то, что грязь осталась - это точно".
Кривенко говорит, что письмо о том, как искажают военную историю в городе-герое, она готовит в Министерство культуры РФ на имя Владимира Мединского и в российский Фонд полководцев Победы, который возглавляет Наталья Конева. "Так обращаться с историческими фактами недопустимо, тем более подменять понятия о подвиге настоящем и мнимом. Так поколение патриотов не воспитаешь", - заключила секретарь Совета ветеранов.

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