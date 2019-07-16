«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит собственную железнодорожную станцию





Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в четвертом квартале 2019 года планирует завершить строительство и сдать в эксплуатацию здание административно-бытового корпуса собственной железнодорожной станции ВолгаКалий. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

АБК станции - это двухэтажное сооружение, совмещенное с постом электрической централизации, к которой в дальнейшем будет подведена централизация стрелочных переводов и светофоров парков «А» и «Б».

На 1000 квадратных метров общей полезной площади здания разместятся технологическое оборудование связи, устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и санитарно-бытового обслуживания, кабинеты работников СЦБ и административного руководства станции.

В общей сложности, в административном корпусе парка «А» ежесменно будут находиться порядка 35 работников компании. В АБК станции Волга-Калий расположится и рабочее место товарного кассира ОАО «РЖД».

Ввод в эксплуатацию административно-бытового комплекса позволит обеспечить максимально эффективное взаимодействие всех железнодорожных служб предприятия и бесперебойную круглосуточную отгрузку вагонов с продукцией по собственному железнодорожному сообщению (путям необщего пользования), которое соединяет комбинат и федеральную железную дорогу . По окончании строительства общая протяженность собственных железнодорожных путей предприятия составит порядка 40 км.

Строительство нового горно-обогатительного предприятия в Волгоградской области – важный проект АО «Минерально-химической компании «ЕвроХим», которая управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире.

Достижения компании высоко оценил президент России. «Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов», - сказал президент России.

Согласно исследованию журнала «Эксперт», владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более 21 миллиарда долларов.



