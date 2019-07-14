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Пассажирский автобус сгорел на московской трассе под Волгоградом

Происшествия 14.07.2019 19:10
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14.07.2019 19:10

Пассажирский автобус загорелся сегодня вечером на дороге в Городищенском районе, сообщает ИА "Высота 102". По предварительным данным, ЧП случилось на 13 километре трассы Р-22 Каспий. Это пригородный автобус марки "Волжанин", курсирующий по маршруту "Волгоград-Кузьмичи". 
В ГУ МЧС России по Волгоградской области информагентству уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18:15. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №65. К тому моменту водитель транспорта уже начал тушить огонь своими силами. С пожаром справились к 18:30.  По предварительным данным, никто не пострадал - все пассажиры успели выйти.    
В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА “Высота 102” рассказали, что для безопасности автомобилистов, а также беспрепятственного тушения огня и проезда пожарных машин было временно ограничено движение по трассе.

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