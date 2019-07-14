Пассажирский автобус сгорел на московской трассе под Волгоградом

Главное
Происшествия 14.07.2019 19:10
189 0
14.07.2019 19:10
Пассажирский автобус загорелся сегодня вечером на дороге в Городищенском районе, сообщает ИА "Высота 102". По предварительным данным, ЧП случилось на 13 километре трассы Р-22 Каспий. Это пригородный автобус марки "Волжанин", курсирующий по маршруту "Волгоград-Кузьмичи".
В ГУ МЧС России по Волгоградской области информагентству уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18:15. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №65. К тому моменту водитель транспорта уже начал тушить огонь своими силами. С пожаром справились к 18:30. По предварительным данным, никто не пострадал - все пассажиры успели выйти.
В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА “Высота 102” рассказали, что для безопасности автомобилистов, а также беспрепятственного тушения огня и проезда пожарных машин было временно ограничено движение по трассе.
Реклама
Популярное по теме
12.07.2019 17:50
15599 7
17.06.2019 17:13
20098 2
29.06.2019 11:48
25427 0
В Волгограде пассажир напал на водителя автобуса14.07.2019 15:15
Происшествия 14.07.2019 15:15
5155 0 Обсудить
В ДТП с бензовозом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" вспыхнул пожар, есть пострадавший14.07.2019 11:25
Происшествия 14.07.2019 11:25
891 0 Обсудить
В центре Волгограда из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 20 человек14.07.2019 11:12
Происшествия 14.07.2019 11:12
423 0 Обсудить
В Волгограде после пожара в частном доме найдено тело погибшего13.07.2019 11:46
Происшествия 13.07.2019 11:46
2193 0 Обсудить
В Волгоградской области иномарка из Саратова вылетела с дороги, трое человек в больнице13.07.2019 11:23
Происшествия 13.07.2019 11:23
792 0 Обсудить
В Волгограде столкнулись маршрутка и три легковушки, есть пострадавший13.07.2019 11:07
Происшествия 13.07.2019 11:07
1181 0 Обсудить
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг13.07.2019 10:53
Происшествия 13.07.2019 10:53
10530 0 Обсудить
В Волгограде совершено нападение на инженера завода "Красный Октябрь"12.07.2019 17:50
Происшествия 12.07.2019 17:50
15599 7 Обсудить
Мошенники списали со счетов 9 жителей Волгоградской области полмиллиона рублей12.07.2019 10:46
Происшествия 12.07.2019 10:46
4849 7 Обсудить
Под Волгоградом в лобовом ДТП с грузовиком из Кургана один человек погиб и двое ранены12.07.2019 10:02
Происшествия 12.07.2019 10:02
2978 0 Обсудить
В Волгограде на пожаре погиб мужчина12.07.2019 09:31
Происшествия 12.07.2019 09:31
1203 0 Обсудить
В Волгограде задержали дебошира с топором и газовым баллончиком12.07.2019 09:14
Происшествия 12.07.2019 09:14
2473 0 Обсудить
В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа (ВИДЕО)11.07.2019 17:20
Происшествия 11.07.2019 17:20
16678 14 Обсудить
Иностранец пострадал в волгоградском автобусе из-за девушки в наушниках11.07.2019 15:52
Происшествия 11.07.2019 15:52
2400 0 Обсудить
Лжевнук из Новосибирска выманил деньги у пенсионера из Волгоградской области11.07.2019 12:25
Происшествия 11.07.2019 12:25
1089 0 Обсудить
Реклама