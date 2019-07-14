Пассажирский автобус сгорел на московской трассе под Волгоградом

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА “Высота 102” рассказали, что для безопасности автомобилистов, а также беспрепятственного тушения огня и проезда пожарных машин было временно ограничено движение по трассе.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области информагентству уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18:15. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №65. К тому моменту водитель транспорта уже начал тушить огонь своими силами. С пожаром справились к 18:30. По предварительным данным, никто не пострадал - все пассажиры успели выйти.