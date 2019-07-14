В Волгоградской области селянин разорил хозяйство пенсионера





Дружба на почве алкоголя вышла в копеечку жителю Алексеевского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, местный житель разорил хозяйство пенсионера, с которым несколько дней выпивал. Подсудимый, воспользовавшись отсутствием собутыльника, украл с территории его домовладения практически всех индоуток. Всего в хозяйстве пенсионера было 12 птиц, из которых 9 было похищено. Свою добычу злоумышленник отнес к другому «другу-собутыльнику», пояснив, что ему так отдали долг. Семь птиц он продал, а двух съел. Свою вину на суде мужчина отрицать не стал. Хозяин индоуток, согласно материалам дела, обнаружил их пропажу, когда вернулся с пастбища. Он сразу написал заявление в полицию. Когда вора нашли, пенсионер очень удивился, так как не ожидал от своего знакомого такого вероломства. Однако он простил воришку, просил строго его не наказывать. Подсудимый принес ему свои извинения и возместил ущерб, который составил более 7 тысяч рублей. Алексеевский районный суд приговорил селянина за кражу индоуток к году лишения свободы условно.



