Расследования

В Волгоградской области селянин разорил хозяйство пенсионера

Расследования 14.07.2019 14:55
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14.07.2019 14:55


Дружба на почве алкоголя вышла в копеечку жителю Алексеевского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, местный житель разорил хозяйство пенсионера, с которым несколько дней выпивал. Подсудимый, воспользовавшись отсутствием собутыльника, украл с территории его домовладения практически всех индоуток. Всего в хозяйстве пенсионера было 12 птиц, из которых 9 было похищено. Свою добычу злоумышленник отнес к другому «другу-собутыльнику», пояснив, что ему так отдали долг. Семь птиц он продал, а двух съел. Свою вину на суде мужчина отрицать не стал. Хозяин индоуток, согласно материалам дела, обнаружил их пропажу, когда вернулся с пастбища. Он сразу написал заявление в полицию. Когда вора нашли, пенсионер очень удивился, так как не ожидал от своего знакомого такого вероломства. Однако он простил воришку, просил строго его не наказывать. Подсудимый принес ему свои извинения и возместил ущерб, который составил более 7 тысяч рублей. Алексеевский районный суд приговорил селянина за кражу индоуток к году лишения свободы условно. 

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