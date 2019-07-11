Политика

Спикеру Волгоградской облдумы Николаю Семисотову предлагают работу в Москве

Политика 11.07.2019 15:18
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11.07.2019 15:18


Имена вероятных претендентов на должность сенатора от администрации Волгоградской области стали известны ИА «Высота 102». В администрации региона информагентству рассказали о том, кого именно кандидат в губернаторы, действующий глава региона Андрей Бочаров может рассматривать на этот пост. 
С 16 по 24 июля участники выборов губернатора должны подать в избирком региона документы на регистрацию. В частности, требуется предоставить список из трех человек, которые согласны в случае победы кандидата стать сенатором от исполнительной власти региона. Все шансы стать членом верхней палаты парламента России имеет председатель облдумы Николай Семисотов, который является кандидатом в регпарламент нового созыва. В случае его утверждения в Совет Федерации, вакантным окажется кресло спикера облдумы. Но и на эту должность уже приметили назначенца – вице-губернатора по внутренней политике Александра Блошкина. Он, также как и Семисотов, баллотируется в депутаты облдумы.
«Свято место» заместителя главы региона по идеологии пустовать не будет. Если все сложится именно так, как сейчас обсуждается, в это кресло сядет Владимир Марченко - председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. 



Имена остальных двух претендентов на должность сенатора пока под вопросом. В кулуарах администрации региона называют фамилию экс-депутата Госдумы Олега Савченко, который не отказался бы вернуться в парламент России. Возможно, сохранит свой пост нынешний сенатор, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. В настоящее время она представляет в сенате законодательную власть Волгоградской области. А вот имя ее коллеги Елены Поповой, сенатора от областной администрации, осведомленные собеседники "Высоты 102" почему-то не упомянули. Обсуждается в коридорах исполнительной власти и альтернативный вариант развития событий. Так, не исключено, что на статусную должность могут рассчитывать директор одного из крупных предприятий области, а также известный общественник, который защищает права инвалидов.
Полномочия действующих сенаторов от Волгоградской области истекают в сентябре 2019 года. После выборов, которые пройдут 8 сентября, избранный губернатор и депутаты нового созыва облдумы утвердят новый тандем законодателей, которые должны отстаивать интересы региона в Совете Федерации.

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