Происшествия

Маршрутка перевернулась на дороге в Волжском, есть пострадавший

Происшествия 11.07.2019 09:36
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11.07.2019 09:36


Один человек пострадал при опрокидывании маршрутного микроавтобуса в результате ДТП в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по  Волгоградской области, по предварительным данным, сегодня около 9 утра на перекрестке улиц Пионерской и Мира столкнулись микроавтобус маршрута №105 и “ВАЗ-2112”. Людей в салоне "ГАЗели" не было. При столкновении травмы получил шофер микроавтобуса. Как стало известно, оба водителя утверждают, что ехали на зеленый. Кто из них прав, выясняют сотрудники ГАИ. 

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