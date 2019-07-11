Экономика 11.07.2019 09:07
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11.07.2019 09:07
Впервые в подразделении газоспасательной службы «КАУСТИКа» проходит производственную практику студентка Волгоградского государственного технического университета, избравшая не совсем «женскую» профессию. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.
Варвара Рябцева обучается на факультете транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности. Выбор ее профессии, как и места прохождения практики, не случайный.
«Это интересно! В моей семье есть представители этой профессии, чье благородное призвание спасать людей. Да, соглашусь, что это необычный для девушки выбор профессии, - говорит о себе Варвара Рябцева. – Меня в ней привлекает то, что не придется сидеть в офисе. На таком предприятии, как «КАУСТИК», я также впервые. Завод большой! Рассматриваю вариант трудоустройства сюда или вернусь после получения диплома в свои родные края на Сахалин».
В ходе прохождения практики Варвара, как будущий инженер пожарной безопасности, провела пожарно-техническое обследование цеха погрузочно-разгрузочных работ и складского хозяйства. По окончании практики всем студентам предстоит защита их производственных отчетов.
В настоящее время более сорока студентов ведущего регионального технического вуза, каждый в своем направлении профессиональной подготовки, осваивают программы производственных практик на промплощадке «КАУСТИКа». За практикантами закреплены опытные сотрудники предприятия. «Политехники» прошли установочные занятия, а некоторые, как студентка 4-го курса Варвара Рябцева, уже приступили к научному этапу практических заданий.
Среди студентов, которым еще предстоит этим летом освоить навыки различных специальностей химической отрасли на промплощадке «КАУСТИКа», есть подопечные и из других вузов – это РАНХиГС, ВолГУ, Волгоградский государственный аграрный университет. Период активного прохождения практики завершится в августе.
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