Экономика

Сбербанк запустил торговлю драгоценными металлами на электронной платформе Sberbank Markets

Экономика 10.07.2019 14:21 Реклама
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10.07.2019 14:21


Сбербанк сообщает о расширении линейки продуктов, доступных в системе электронной торговли Sberbank Markets. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь пользователи платформы могут заключать спот-сделки с драгоценными металлами в режиме онлайн по обезличенным металлическим счетам с расчетами на «сегодня», «завтра» и «послезавтра». 
Котировки предоставляются по золоту, серебру, платине и палладию в граммах за рубли, без ограничения по объему. В настоящее время функционал доступен для финансовых институтов, в будущем его планируется предоставить более широкому кругу корпоративных клиентов.
Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков: «Выход за пределы классических инструментов валютного рынка — важный шаг в развитии торговой платформы Sberbank Markets. Автоматизация процесса заключения сделок с драгоценными металлами позволит нам привлечь новых клиентов и расширить свое присутствие на рынке. Отмечу, что среди российских пользователей банковских платформ именно клиенты Сбербанка первыми получили эту возможность».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Фото с сайта www.sberbank.ru

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