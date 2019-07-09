Экология 09.07.2019 11:53
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09.07.2019 11:53
Глав 18 сельских поселений в Старополтавском районе по решению суда обязали организовать места накопления отходов на своей территории. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, прокурорская проверка показала, что во всех сельских поселениях района контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов не были созданы, отсутствовали и утвержденные схемы размещения таких мест.
Учитывая, что полномочия по организации мест накопления отходов возложены на органы местного самоуправления Федеральным законом "Об отходах производства и потребления", главам сельских поселений были внесены представления об устранении выявленных нарушений. Однако сельские поселения не согласились с прокуратурой. В результате надзорное ведомство обратилось в Старополтавский районный суд, который удовлетворил требования надзорного органа по всем 18 административным исковым заявлениям. На проведение указанных мероприятий органам местного самоуправления судом дан срок от 4 до 6 месяцев.
Отметим, что на прошлой неделе аналогичные судебные решения были приняты по Камышинскому району. Там суд удовлетворил 14 административных исковых заявлений прокуратуры с требованиями о возложении обязанностей по организации мест для сбора отходов на органы местного самоуправления.
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