



Разбойное нападение совершено сегодня ночью в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, примерно 02-40 час. неизвестный мужчина попытался ограбить сетевой магазин, расположенный на улице имени 51-й Гвардейской дивизии. По неофициальным сведениям, это произошло в одном из магазинов сети “Покупочка”. Угрожая ножом он попытался забрать деньги из кассы. Сотрудники магазина оказали активное сопротивление, и злоумышленник сбежал.

Приметы разбойника: славянской внешности, на вид 27-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы светло-русые. Был одет в серую куртку с капюшоном, шорты темного цвета, темные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто знает разыскиваемого, стражи порядка просят сообщить в полицию по телефонам: 02, дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду - 93-21-11, отдел полиции Дзержинского района - 36-60-60.

Конфиденциальность сведений гарантируется.