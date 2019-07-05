Здравоохранение

«Хотите права мне качнуть?»: медиков Волгоградской области попросили не вести себя, как губернатор Усс

Здравоохранение 03.07.2019 12:10
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03.07.2019 12:10


Одним неосторожным словом могут  быть перечеркнуты карьера и годы хорошей работы. Об этом сегодня на селекторном совещании главврачам медучреждений заявил вице-губернатор Волгоградской области Владимир Шкарин, сообщает ИА «Высота 102». «Такова жизнь и таковы законы современного мира. Вежливость с пациентами и коллегами – это фактически ремень вашей безопасности», - отметил выступающий.
В продолжение поднятой накануне губернатором Андреем Бочаровым темы  медицинской этики Шкарин утром в среду провел беседу с руководителями профильных учреждений и дал им ряд поручений. Он призвал собравшихся обратить внимание на проблему  с участившимися жалобами пациентов на 
 поведение медиков.  Чиновник напомнил  о том, как моментально в современном мире распространяется информация, особенно негативного характера. К сфере здравоохранения,  по словам Шкарина, приковано повышенное внимание общественности. «В отрасли много острых проблем, поэтому сегодня важно беречь достоинство и  чистоту халата врача», - считает профильный замглавы региона. 
Владимир Шкарин привел в пример скандал с губернатором Красноярского края. «Усс позволил себе при общении с жителями одну единственную реплику – некорректную, грубую. Никто не знает, с чего начался разговор, чем он закончился, что послужило причиной – никто не будет разбираться. Но в тот же день записью этого разговора был забит весь интернет, а Уссу в итоге пришлось публично приносить извинения», - предостерег коллег от опрометчивых высказываний вице-губернатор.


Напомним, накануне, 2 июля, губернатор Красноярского края оскандалился на всю Россию из-за резкого высказывания в адрес людей.  Общественный резонанс получила видеозапись встречи главы региона с жителями пострадавшего от паводка города Канска. «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», -  заявил губернатор одной из женщин. О данном инциденте сообщили ведущие СМИ России, после чего Александр Усс был вынужден попросить у жительницы Канска прощения.
Всего за 2018 год в комитет здравоохранения Волгоградской области поступило  12 тысяч обращений граждан, 6% из которых  (702 жалобы) связаны именно с нарушением врачебной этики. За январь-июнь текущего года динамика сохраняется – 5,4% от общего количества обращений пациентов касается поведения медперсонала.
Владимир Шкарин зачитал при главврачах цитаты из нескольких писем оскорбленных пациентов. Одному из них в жесткой форме отказали в неотложном приеме, другого попросили «не раскрывать рот» и «не устанавливать свои законы». Заместитель главы региона отметил, что подавляющее большинство медиков работают добросовестно, но из-за таких инцидентов складывается нелестное мнение о здравоохранении в целом. Поэтому всем руководителям профильных учреждений замгубернатора поручил плотно заняться воспитательной работой с теми сотрудниками, к поведению которых есть вопросы. 
Главврачам, по словам Шкарина, также необходимо следить за сообщениями на новостных агрегаторах, видеохостингах, соцсетях и оперативно на них реагировать. За мониторинг интернет-ресурсов на предмет негативной информации об отрасли с ноября 2018 года отвечает ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности  государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области». Система «инцидент-менеджмент» позволяет анализировать общественные настроения в регионе. Срок реакции на поступившие в интернете сообщения - не более 23 часов с момента поступления жалобы. 
В 2019 году в соцсетях было опубликовано  22 поста с жалобами на работу врачей. Больше всего нареканий интернет-пользователи озвучили в адрес Суровикинской ЦРБ (6 обращений), ЦГБ Камышина (4 обращения), Урюпинской ЦРБ, городской больницы №1 г. Волжского имени Фишера, роддома №2 Волгограда.
Накануне в ходе совещания по вопросу развития системы здравоохранения области ректор ВолГМУ Владимир Петров предложил включить в обучение будущих врачей и медсестер цикл занятий по этике и деонтологии. Губернатор эту идею поддержал. Также  было предложено возродить на базе вуза экспертный совет  по медицинской этике для рассмотрения неприятных инцидентов и защиты прав всех участников конфликта. Первым данную тему в свое выступлении поднял глава региона Андрей Бочаров, которому стало известно о ряде конкретных фактов вопиющего поведения медиков. По каждому из этих случае, как пообещал губернатор, будет проведена проверка. Черствости и хамству, как подчеркнул Андрей Бочаров, не место в лечебных учреждениях Волгоградской области.



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