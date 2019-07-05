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В Волгограде установили, кому принадлежат найденные в карьере останки

Расследования 03.07.2019 10:05
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03.07.2019 10:05

Новый поворот произошел  в нашумевшей истории с обнаружением человеческих останков в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сегодня  рассказал ИА “Высота 102” следователь СО по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким, эксперты смогли установить личность женщины, чьи кости нашли в карьере неподалеку от остановки ЖКО и гипермаркета “Selgros”.
Напомним, в апреле этого года на месте, где пожар уничтожил камышовые заросли, страшную находку обнаружил мужчина,  который выгуливал собаку. Позднее правоохранители собрали там  человеческие ноги и ребра, а также женскую обувь сорокового размера.  Эксперты провели генетическую экспертизу и оказалось, что они принадлежат пропавшей 26 октября  2016 года 85-летней Ольге Ивановне С. 
Около пяти часов вечера пожилая женщина вышла из дома на улице Вогульской, чтобы выбросить мусор. Старушка пошла к карьеру, рядом с которым стояли мусорные баки. Последней ее видела живой маленькая девочка, игравшая на улице. Попала Ольга Ивановна и в поле зрения камеры видеонаблюдения. Что произошло дальше - неизвестно. Очевидно только одно -  каким-то образом пенсионерка оказалась в карьере, куда местные жители сбрасывают мусор.
Известно, что там живет много бродячих собак, которые могли растерзать тело. Собрать воедино все останки пока не удалось, хотя для поисков даже привлекали водолазов, которые обыскали затопленные участки. Но, судя по найденным частям, эксперты пришли к выводу, что смерть женщины не носит криминальный характер. Возможно, ей стало плохо, и она упала  в карьер, где ее могли засыпать мусором. Вероятно, пенсионерка оступилась  из-за плохого зрения. Пока же специалисты не могут с уверенностью утверждать, как именно в тот роковой день развивались трагические события.

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