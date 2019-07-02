Обнародовано видео влетевшей в ограждение подземного перехода "Газели" в Волгограде

Происшествия 02.07.2019 10:09
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02.07.2019 10:09
Очередная авария произошла сегодня на опасном перекрестке улиц Комсомольская и проспект Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, это случилось в час пик. Грузовой микроавтобус врезался в ограждение подземного перехода, когда двигался в сторону Ворошиловского района. По предварительным данным, водитель не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются. Однако постоянные ДТП на этом участке дороги, в том числе с участием маршруток, как ранее сообщало ИА «Высота 102», происходят с завидной регулярностью.
Видео: РЦУТ "Безопасный регион"
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