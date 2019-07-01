Выборы

Компанию претендентов на пост губернатора Волгоградской области разбавил справоросс

Выборы 01.07.2019 09:26
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01.07.2019 09:26


Сегодня шестой по счету кандидат на пост губернатора Волгоградской области подал документы на выдвижение. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, о намерении побороться за пост главы региона официально заявил Сергей Полещук, выдвинутый от партии «Справедливая Россия».  Он является председателем областной организации горно-металлургического профсоюза России. 
Этап выдвижения кандидатов в губернаторы завершится 6 июля. Ранее документы предоставили Андрей Бочаров («Единая Россия»),  Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Владимир Рублев (ЛДПР), Дмитрий Любитенко ("Яблоко").

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