Две женщины попали под машину у парковки ТРК в Волжском

Происшествия 30.06.2019 10:33
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30.06.2019 10:33
Легковой автомобиль в Волжском сбил сразу двух пешеходов. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне около полудня у ТРК “Планета Лето”. По предварительной информации, выезжая с парковки ТРК, 24-летний водитель “Жигулей” второй модели сбил женщин 42 и 64 лет. Они пытались перейти дорогу в неположенном месте. При наезде травму получила одна из них. Пострадавшая госпитализирована.
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