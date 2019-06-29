Экология 29.06.2019 19:08
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29.06.2019 19:08
В связи с массовым распространением саранчовых вредителей режим повышенной готовности введен в Среднеахтубинском и Ленинском районах Волгоградской области. Такая информация, как сообщает ИА «Высота 102», прозвучала на селекторном совещании в Минсельхозе России.
Режим повышенный готовности также введен в Калмыкии на территориях Городовиковского, Ики-Бурульского, Кетченеровского, Лаганского, Приютненского, Целинного, Черноземельского и Яшкульского районных муниципальных образований; в Ростовской области – на территориях двух сельских поселений Заветинского района. В Чеченской Республике введен режим ЧС на территориях города Грозный, Ачхой-Мартановского, Веденского, Грозненского, Гудермесского, Курчалоевского, Надтеречного, Наурского, Ножай-Юртовского, Сунженского, Урус-Мартановского, Шалинского и Шелковского муниципальных районов.
На совещании прозвучало, что в целом ситуация с саранчовыми по стране находится под контролем, угрозы уничтожения сельскохозяйственных культур минимальны.
Как ранее сообщало информагентство, в Волгоградской области локализация итальянской саранчи наблюдаются в Ленинском, Среднеахтубинском и Быковском районах. В администрации региона заявляют, что ситуация находится под контролем специалистов Россельхозцентра и областного комитета сельского хозяйства.
По сельхозугодиям региона, как установили специалисты, «путешествует» итальянский прус, который перелетел в Волгоградскую область с необрабатываемых земель, граничащих с соседними регионами, летом прошлого года. Кубышки с яйцами саранчи специалисты обнаружили еще весной. Тогда и были приняты меры «для сокращения их численности до неопасных показателей».
В настоящее время распространению саранчи способствует жаркая и сухая погода. Аграриям, а также физическим лицам, рекомендуется сообщать об очагах саранчи в администрацию поселения или района.
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