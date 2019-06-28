Экономика 28.06.2019 17:00 Реклама
242 0
28.06.2019 17:00
Банк ВТБ совместно с компанией АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса. В режиме одного окна он позволяет получить «под ключ» несколько услуг (открыть расчетный счет и приобрести кассовую технику) и минимизировать финансовые и временные затраты. В первую очередь сервис ориентирован на предпринимателей, которые с 1 июля 2019 года обязаны использовать кассовую технику в соответствии с федеральным законом №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".
Предложение включает в себя набор инструментов и сервисов, необходимых для предпринимательской деятельности – бесплатное открытие и обслуживание в течение трех месяцев расчетного счета в банке ВТБ, договор с Первым ОФД на услугу по передаче кассовых чеков в ФНС России, онлайн-кассу с фискальным накопителем, электронно-цифровую подпись, бесплатную доставку и регистрацию кассы в ФНС – в полном соответствии с законодательством. Бизнесу также доступны консультации по получению налогового вычета для минимизации расходов на услуги оператора фискальных данных, приобретению и настройке онлайн-касс.
«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам решения, позволяющие на привлекательных и комфортных условиях организовать эффективное ведение бизнеса. Новый комплексный продукт обеспечит предпринимателей необходимым банковским обслуживанием на старте проекта, оборудованием для работы кассы и передачи фискальных данных, консультацией по всем сопутствующим вопросам. Использование новой услуги позволит качественно и в короткие сроки подготовиться к вступлению в силу изменений в законодательстве об осуществлении расчетов с клиентами в рамках ведения коммерческой деятельности», - отмечает заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
«Для нас как ключевого игрока на рынке операторов фискальных данных сотрудничество с ВТБ позволяет предоставить предприятиям МСБ возможность по выгодной цене воспользоваться продуктовыми и технологическими решениями, в том числе аналитикой для управления бизнесом, которые ранее были доступны в основном крупному ритейлу. Мы предлагаем клиентам банка простые и интуитивно понятные сервисы, которые дополняют линейку финансовых услуг, что позволит удовлетворить основные потребности малого и среднего предпринимательства. Наша цель – это создание максимально комфортной безопасной бизнес-среды для российских предпринимателей, работающих с контрольно-кассовой техникой. Мы видим в этом будущее и формируем его сегодня», - комментирует директор по стратегии Первого ОФД Ирина Есипенко.
Реклама
Популярное по теме
08.06.2019 11:47
11169 0
26.06.2019 19:04
8459 0
13.06.2019 15:14
7596 0
Колбаса раздора: Управление делами Президента РФ требует с «Волжского мясокомбината» 5 млн рублей28.06.2019 15:43
Компания "ВОЛМА" отметила двойной юбилей28.06.2019 13:09
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России28.06.2019 12:27
Волгоградские энергетики подтвердили свой профессионализм в региональном конкурсе Группы «ЛУКОЙЛ»28.06.2019 11:40
Ставки ниже: Наталья Шабунина рассказала о снижении кредитных ставок в банке «Возрождение»27.06.2019 17:30
Кредитор отсудил у волгоградского "Красного Октября" свыше 42,8 млн рублей27.06.2019 16:30
РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района Волгограда подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2019 год27.06.2019 14:26
Сбербанк признан лучшей компанией по работе с инвесторами27.06.2019 13:31
Банк ВТБ признан лучшим брокером России27.06.2019 13:09
Городской седан ŠKODA RAPID: испытание горами27.06.2019 11:38
Пульс бизнеса в смартфоне: как следить за продажами через ОФД27.06.2019 11:33
Отопление подорожает: в Волгоградской области с 1 июля изменится цена на газ27.06.2019 10:51
Волгоградский «Красный Октябрь» держит курс на Арктику27.06.2019 09:15
Волжская компания набирает рабочих26.06.2019 19:04
ВТБ в Волгоградской области увеличил выдачи ипотеки на 50%26.06.2019 17:55
Реклама