Аналитика 28.06.2019 14:26
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28.06.2019 14:26
Информагентство «Высота 102» стало самым цитируемым СМИ Волгоградской области за 1 квартал 2019 года по данным компании «Медиалогия». Индекс цитируемости информагентства составил 48,02. На втором месте – интернет-издание v1.ru (ИЦ – 43,01), на третьем - Novostivolgograda.ru (40,32). В ТОП вошли также другие региональные интернет-ресурсы и газеты.
Рейтинг цитируемости построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Напомним, ИА «Высота 102» по данным «Яндекса» уже более полугода лидирует среди региональных СМИ по оценке индекса качества сайта. Индекс качества сайта — это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей. При расчете индекса учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса.
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