«Высота 102»ТВ: По следам истории с вырубкой леса на Сарпинском в Волгограде могут последовать посадки чиновников







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: подсчитан ущерб от деятельности «черных» лесорубов на Сарпинском, выборы нового ректора ВолгГМУ, в облизбиркоме ждут кандидатов в губернаторы, большой сбор росгвардейцев в Волгограде и другие темы дня.





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