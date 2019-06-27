Аналитика

«Высота 102»ТВ: По следам истории с вырубкой леса на Сарпинском в Волгограде могут последовать посадки чиновников

Аналитика 27.06.2019 20:13
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27.06.2019 20:13



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: подсчитан ущерб от деятельности «черных» лесорубов на Сарпинском, выборы нового ректора ВолгГМУ, в облизбиркоме ждут кандидатов в губернаторы, большой сбор росгвардейцев в Волгограде  и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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